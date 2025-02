OPEC+ zvažuje odklad obnovení těžby ropy od dubna

Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci (OPEC+) uvažují o odkladu plánovaného zvýšení těžby, které mělo začít v dubnu. Důvodem jsou obavy o křehkost globálního trhu s ropou, uvedli anonymní delegáti. Rozhodnutí zatím nepadlo a aliance je v názoru na další postup rozdělená.

Důvody odkladu

Pokud by se plánovaný růst těžby o 120 000 barelů denně opět odložil, šlo by již o čtvrté zpoždění od původního rozhodnutí v roce 2022. Celkově chce OPEC+ obnovit 2,2 milionu barelů denně postupně až do konce roku 2026.

Hlavním faktorem, který ovlivňuje rozhodování kartelu, je nejistota na trhu. Přestože bývalý americký prezident Donald Trump vyzval OPEC k nižším cenám ropy, současná cena 74 dolarů za barel je pro mnoho členských států stále nedostatečná k pokrytí státních výdajů.

Riziko přebytku ropy

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) bude i při zachování současné produkce světová nabídka převyšovat poptávku o 450 000 barelů denně. Banky JPMorgan Chase & Co. a Citigroup předpovídají pokles cen do pásma 60 dolarů za barel do konce roku 2025.

OPEC+ se musí rozhodnout mezi krátkodobým zvýšením produkce a dlouhodobou stabilizací cen. Rozhodnutí o dalším postupu by mohlo padnout v následujících týdnech.