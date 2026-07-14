Otázky a odpovědi šéfa Fedu Kevina Warshe během vystoupení v Kongresu: Stabilita inflace je klíčová

Klíčové závěry z otázek a odpovědí
- „Inflace je volba“: Warsh převzal plnou odpovědnost za boj s inflací a uvedl, že Fed nebude „přenášet odpovědnost“ na externí faktory. Výslovně kritizoval rámec průměrného inflačního cílování Fedu z roku 2020 jako „chybný“, čímž signalizoval konec tolerance vůči překračování inflačního cíle.
- Komunikace a změna režimu: Slíbil „novou kapitolu“ a změnu ve způsobu, jakým Fed komunikuje. Odmítl tradiční forward guidance, tedy odmítl signalizovat nadcházející rozhodnutí o sazbách, a oznámil, že budoucí politika bude výrazně formována veřejně diskutovanými pracovními skupinami.
- Přísná nezávislost a žádné záchrany kryptoměn: Warsh důrazně potvrdil nezávislost Fedu na fiskální politice. Také stanovil jasnou hranici v otázce finanční stability, když uvedl, že Fed se nechystá nikoho zachraňovat, a výslovně vyloučil záchranu kryptoměnového trhu.
- Zdraví ekonomiky: Americká ekonomika a finanční trhy jsou solidní, přičemž trh práce je „pozoruhodně odolný“, i když trh s bydlením zůstává nerovnoměrný. Zdůraznil, že duální mandát není ve vzájemném rozporu.
Komentář: Zazněly konkrétní informace a co očekávat?
Pokud jste hledali okamžité konkrétní náznaky ohledně dalšího pohybu úrokových sazeb, nedostali jste je. Warshovo vystoupení bylo silné v otázce strukturálního a filozofického obratu, ale chudé na krátkodobé konkrétní informace o měnové politice.
Co od Warshe očekávat v budoucnu:
- Konec forward guidance: Očekávejte posun směrem ke skutečně datově závislému Fedu, který bude rozhodovat zasedání od zasedání. Warsh chce řídit očekávání, aniž by FOMC svazoval ruce, což znamená méně explicitních „náznaků“ ohledně nadcházejícího zvyšování nebo snižování sazeb.
- Čekání na strukturální reformu: Skutečné detaily Warshovy „změny režimu“ nebudou známé, dokud jeho nově jmenované pracovní skupiny nezačnou FOMC předkládat své závěry. Očekávejte, že tyto veřejné debaty budou hlavním katalyzátorem změn rámce politiky později v tomto roce.
- Jestřábější reakční funkce: Odmítnutím rámce z roku 2020 dal Warsh jasně najevo, že Fed už nebude tolerovat zvýšenou inflaci. Ačkoli neřekl, že současné sazby jsou příliš nízké, jeho postoj je jasně nakloněn agresivní obraně 2% cíle.
Reakce trhu:
Pár EURUSD zůstal stabilní a udržel si denní maxima po dřívějším zveřejnění červnového údaje CPI. Absence výslovně jestřábích vyjádření ohledně současných úrokových sazeb zabránila rally dolaru a ponechala trhům prostor vstřebat spíše Warshovu dlouhodobou institucionální přestavbu než jakoukoli bezprostřední hrozbu pro měnovou politiku.
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🏛️ Warshovo vystoupení před Kongresem: Nulová tolerance inflace, ale žádná změna sazeb?
Čas otestovat sílu dolaru 🔥
Ceny ropy prudce rostou ⬆️
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