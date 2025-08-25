P&G přivádí na americký trh čínské prémiové pleny

Společnost Procter & Gamble (P&G), největší světový výrobce spotřebního zboží, začala v USA prodávat nové luxusní plenky značky bumbum, vyráběné v Číně. Prodávají se exkluzivně u řetězce Target a doplňují nabídku tradičních značek Pampers a Luvs. Plenky jsou propagovány jako aloe obohacené a extra měkké, čímž mají konkurovat čínským značkám Millie Moon nebo Rascals, které si získávají rostoucí popularitu.
Tento krok je pro P&G neobvyklý, protože většinu produktů pro americký trh dosud vyráběla na domácí půdě. Rozhodnutí však reflektuje rostoucí atraktivitu dovozů z Číny díky nižším nákladům. Podle dostupných dat se dovoz plen z Číny do USA během dvou let více než ztrojnásobil – z úrovně kolem 1,1 milionu tun v dubnu 2023 až na více než 3 miliony tun v dubnu 2025.
P&G k tomuto kroku přistupuje v době, kdy její klíčové značky ztrácejí podíl na trhu. Pampers klesly z 32,5 % v roce 2022 na 32,3 % v roce 2024 a levnější Luvs z 9 % v roce 2019 na 6,9 % v roce 2024. Mezitím čínské značky rostou a lákají rodiče nejen cenou, ale i marketingem na sociálních sítích.
Bumbum se cenově staví mezi prémiové konkurenty – prodává se za 27 centů na kus, tedy o cent méně než Millie Moon a výrazně levněji než evropské značky typu Coterie či HealthyBaby.
Výhled pro trh zůstává nejistý. Tarify mohou dále zvýšit ceny čínských dovozů, což by některé spotřebitele mohlo odradit a nasměrovat zpět k domácím nebo levnějším alternativám.
Z pohledu investorů krok P&G ukazuje na tlak chránit tržní podíl a současně testovat nové koncepty. Pokud se bumbum prosadí, může se stát inspirací i pro inovace v hlavní značce Pampers.
Graf PG.US (D1)
Akcie Procter & Gamble se aktuálně obchodují na úrovni 158,57 USD a po několikatýdenním růstu testují SMA 100 (160,40 USD), což je významná technická rezistence. Krátkodobě se cena drží nad EMA 50 (157,22 USD), což podporuje býčí nastavení. RSI dosahuje 54,7, tedy se nachází v neutrální oblasti a naznačuje prostor pro pokračování růstu bez rizika překoupení. MACD je blízko pozitivního překřížení, což může potvrdit sílící momentum kupců.
Z technického hlediska je klíčové sledovat, zda se P&G podaří udržet nad hranicí 160 USD. Její překonání by otevřelo prostor pro růst k úrovním kolem 166–170 USD, kde se nachází předchozí lokální maxima. Naopak pokud akcie nedokážou rezistenci prorazit, lze očekávat návrat k podpoře kolem 152 USD.
Zdroj: xStation5
