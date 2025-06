Plyn roste, trh reaguje na výhled veder v USA

Ceny zemního plynu (NATGAS) vykazují prudké oživení po poklesu, když se aktuálně obchodují kolem úrovně 3,671 USD. Technicky se cena odrazila od lokálního dna a prorazila směrem vzhůru nad EMA 50 (oranžová) i SMA 100 (modrá), což značí potenciální obrat trendu. Indikátory jako CCI (131,9) a %R (-4) potvrzují silné nákupní momentum, kdy trh vstupuje do překoupeného pásma..

Klíčovým faktorem, který žene ceny plynu vzhůru, je meteorologický výhled NOAA pro období 4.–18. července 2025. Očekává se výrazně nadprůměrné teploty napříč většinou USA, zejména ve středu, jihovýchodě a severovýchodě země. Tyto oblasti představují vysokou poptávku po klimatizaci, což obvykle znamená zvýšenou spotřebu zemního plynu pro výrobu elektrické energie.

Teplotní model 8–14denní výhled ukazuje, že horké počasí zasáhne jihovýchodní a jižní státy USA, zatímco výhled na týdny 3–4 predikuje pokračování veder ve střední a severní části země. Tato konzistence v teplotním výhledu zvyšuje důvěru trhu, že zvýšená poptávka po plynu bude trvat alespoň do poloviny července.

Na trhu se tak vytváří kombinace technického odrazu a silného fundamentálního katalyzátoru, který může vést k dalšímu růstu cen. Investoři a spekulanti by měli sledovat, zda cena udrží nad úrovněmi klouzavých průměrů, což by potvrdilo pokračující býčí sentiment. Případné další potvrzení extrémních teplot nebo výpadků dodávek by mohlo fungovat jako další impuls k růstu.

Vzhledem k rychlému tempu obratu a přetíženosti některých indikátorů je však třeba počítat i s možností krátkodobé korekce, zejména pokud by se meteorologický výhled změnil.

Graf NATGAS (H1)

Zdroj: xStation5

