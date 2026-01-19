POLEDNÍ SHRNUTÍ: Evropské indexy pod tlakem kvůli sporu o Grónsko, Japonsko vyhlašuje předčasné volby 🎙️

- Evropské indexy zaznamenávají poměrně prudký pokles v důsledku hrozeb zavedení cel ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Akciové indexy klesly o 1,00 % až 1,80 %.
- Německý DE40 klesl o 1,50 %, francouzský FRA40 o 1,60 %, polský WIG20 o 0,80 % a italský ITA40 o 1,40 %. Panevropský Euro Stoxx 50 klesl o 1,77 %. Euro zůstává relativně silné, EURUSD vzrostl o 0,34 %.
- Trumpovy komentáře naznačující zavedení nových cel na Evropu mají za cíl vyvinout tlak na politiky, zejména v Dánsku, v souvislosti s jednáními o Grónsku. Obchodní politika se opět dostala do popředí a turbulence podkopává důvěru v nedávné obchodní dohody mezi USA a EU.
- Evropská unie zvažuje odvetná cla ve výši až 93 miliard EUR na dovozy z USA, přičemž opatření připravená v loňském roce by mohla být znovu aktivována.
- Úředníci EU také nastolili možnost použití nástroje proti nátlaku, který by mohl omezit přístup amerických společností na jednotný trh EU. Většina členských států však nadále upřednostňuje dialog.
- Francie a Německo koordinují společnou reakci vůči USA, zatímco širší vedení EU považuje odvetná opatření především za páku před setkáními na vysoké úrovni s Trumpem během Světového ekonomického fóra v Davosu.
- Fórum v Davosu začíná tento týden uprostřed zvýšeného geopolitického napětí.
- Údaje o inflaci v eurozóně za prosinec potvrdily celkovou inflaci CPI na úrovni 1,9 % meziročně, zatímco jádrová inflace zůstala na vysoké úrovni 2,3 %, což posílilo opatrný postoj Evropské centrální banky.
- Trvale vysoká inflace v sektoru služeb (3,4 %) nadále omezuje schopnost ECB signalizovat rychlé uvolnění měnové politiky.
- V Asii oznámila japonská premiérka předčasné volby naplánované na začátek února, jejichž cílem je konsolidovat politickou moc.
- Japonské úřady signalizovaly připravenost zasáhnout proti nadměrným nebo spekulativním pohybům na měnovém trhu.
- Evropská unie také připravuje nové předpisy zaměřené na snížení závislosti na čínských dodavatelích v kritických oblastech infrastruktury, včetně telekomunikací, solárních energetických systémů a bezpečnostních technologií.
- Na podnikové frontě upoutala pozornost společnost Tesla poté, co Cathie Wood z ARK Invest argumentovala, že se společnost transformuje z tradičního výrobce automobilů na technologickou platformu s vysokými maržemi a platformu pro robotická taxi.
- Rozhodnutí Kanady snížit cla na elektromobily vyráběné v Číně může podpořit exportní strategii Tesly.
