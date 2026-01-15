Polední shrnutí: TSMC táhne technologické akcie; výsledky bank v pozadí💡

-
Sentiment na evropských akciových trzích je na začátku druhé fáze dnešní seance relativně smíšený. Index Euro Stoxx 50 posiluje o 0,54 %, zatímco německý DAX oslabuje o 0,2 % a francouzský CAC40 klesá o 0,36 %. Britský FTSE100 si vede lépe, roste o 0,45 %.
-
Futures na Nasdaq přerušily třídenní sérii ztrát a odrazily se od 30denního exponenciálního klouzavého průměru díky obnovenému optimismu kolem AI po rekordních výsledcích polovodičového giganta TSMC.
-
Náladu zlepšila i zpráva, že prezident Donald Trump sdělil Íránu, že nechce válku a neplánuje útok, uvedl velvyslanec Íránu v Pákistánu. Zároveň požádal Teherán, aby neútočil na americká aktiva.
-
V reakci na tyto informace dnes ropa oslabuje, protože obavy z narušení globálních dodavatelských řetězců polevují.
-
Richemont (CFR.CH), švýcarská skupina luxusního zboží (Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin), znovu potvrdila svou obchodní pozici a překvapila trh vyššími výsledky za období září–prosinec 2025.
-
Podle dnes zveřejněných makrodat hospodářský růst Německa v roce 2025 dosáhl pouze 0,2 % y/y (odhad: 0,2 %). Jde o první růst po dvou letech recese.
-
Polský akciový trh táhnou vzhůru akcie CD Projekt (CDR.PL). Index WIG20 posiluje o 0,4 %, zatímco akcie zmíněné společnosti rostou až o 5 %.
-
Výrobce a vydavatel videoher oznámil, že hra Zaklínač 4 nebude vydána v roce 2026, aby se vyhnul konkurenci hry Grand Theft Auto 6.
-
Inflace v Polsku za prosinec nakonec zůstala na úrovni 2,4 % y/y, což je pokles oproti listopadu (2,5 % y/y). Meziměsíčně byla inflace nulová (0,0 % m/m), v souladu s předběžným odhadem.
-
Společnost TSMC uzavřela rok s rekordními tržbami přes 122 miliard USD, což představuje meziroční nárůst o více než 35 % – nejvyšší výsledek v historii firmy. Čistý zisk za 4Q vzrostl o 35 % na 16 miliard USD, čímž výrazně překonal odhady.
-
Podle zpráv Nikkei Čína připravuje pravidla pro nákup čipů NVIDIA (NVDA) H200, s cílem najít rovnováhu mezi podporou domácího vývoje a potřebami technologických firem.
-
Morgan Stanley uvedla, že Nokia se po restrukturalizaci stala efektivnější společností a zvýšila své hodnocení akcií na "overweight".
-
Na devizovém trhu si nejlépe vedou australský a americký dolar, zatímco největší poklesy zaznamenává britská libra a kanadský dolar.
-
Drahé kovy, jako zlato a stříbro, dnes zaznamenávají poklesy během dne, přičemž u stříbra dosahuje pokles téměř 2,5 %, ostatní pohyby jsou mírnější.
-
Později během dne se investoři zaměří na americká makrodata a zveřejnění čtvrtletních výsledků firem jako Blackrock, Goldman Sachs a Morgan Stanley.
-
Ve 14:30 se dozvíme údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a data z NY Empire a Philadelphia FED. Během dne také vystoupí řada členů FEDu.
-
V Polsku bude ve 15:00 pozornost soustředěna na tiskovou konferenci guvernéra Glapińského, který bude komentovat rozhodnutí RPP ponechat úrokové sazby beze změny.
Níže je k dispozici heat mapa zobrazující aktuální volatilitu na evropských akciových trzích.
Denní shrnutí: Banky a technologie táhnou indexy vzhůru 🏭 Americký průmysl zůstává silný
Tři trhy, které sledovat příští týden (16. 01. 2026)
Největší ve své třídě: Co říkají výsledky BlackRocku o trhu?
US OPEN: Výsledky bank a fondů podporují ocenění
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.