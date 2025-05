Polovodiče a AI na vzestupu; akcie Nvidie rostou o další 3 % 📈

Akcie společností z oblasti AI a polovodičů výrazně rostou před otevřením Wall Street a prodlužují silné oživení po nedávném výprodeji na trzích. Impulzem je oznámení, že americký prezident Donald Trump během návštěvy zemí Perského zálivu zajistil závazky ve výši 600 miliard USD od Saúdské Arábie pro americké technologické firmy. Nvidia (NVDA.US) souhlasila s prodejem stovek tisíc AI čipů do Saúdské Arábie v rámci americko-saúdského partnerství, což naznačuje pokračující růst poptávky po těchto čipech. Společnost spolu s Advanced Micro Devices (AMD.US) a Qualcommem (QCOM.US) oznámila dohody s AI startupem Humain, který byl spuštěn v pondělí saúdským státním investičním fondem.

Akcie společnosti Super Micro Computer (SMCI.US) mezitím před otevřením trhu rostou o 18 %.

