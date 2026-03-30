Powell naznačuje trpělivost Fedu, ale inflační rizika rostou!

Jerome Powell během dnešního vystoupení zdůraznil, že Fed zaujímá vyčkávací postoj a pečlivě sleduje, jak se vývoj v mezinárodním prostředí, zejména válka v Íránu a s ní spojené šoky v cenách ropy, promítne do inflace a celkového stavu ekonomiky. Nešlo jen o opakování předchozích vyjádření. Dnešní sdělení bylo rozhodnější a ukázalo, jak Fed balancuje mezi připraveností reagovat a snahou zachovat klid v měnové politice. Powell uvedl, že Fed je ochoten přehlédnout krátkodobé cenové šoky, protože nástroje měnové politiky působí se zpožděním a často nedokážou držet krok s rychlými změnami cen energií. Zároveň ale varoval, že trpělivost má své limity. Pokud by růst cen začal trvale ovlivňovat inflační očekávání veřejnosti, centrální banka nebude moci zůstat pasivní.
Powell se věnoval také finančním trhům a uvedl, že inflační očekávání zůstávají z větší části ukotvená, Fed je však připraven reagovat na makrodata i signály z trhu práce. V praxi to znamená, že i když centrální banka nyní nenaznačuje změnu úrokových sazeb, jakýkoli údaj ukazující na přetrvávající inflační tlaky nebo zhoršování situace na trhu práce může rychle změnit hodnocení měnové strategie. Pro trhy je to klíčová informace. Fed si nenechává zavřené dveře ani k přísnější, ani k uvolněnější reakci podle příchozích dat, což má přímý dopad na ocenění aktiv i sentiment investorů.
Během konference Powell obrátil pozornost také k sektoru soukromých úvěrů a k rizikům, která by mohl představovat pro finanční stabilitu. Zdůraznil, že centrální banka tento segment pečlivě sleduje, zatím však nevidí známky, které by ukazovaly na širší systémovou hrozbu. Tuto část sdělení je třeba vnímat jako faktor, který částečně zmírňuje obavy investorů z možných problémů ve finančním sektoru, i když geopolitické napětí a inflační tlaky zůstávají v centru pozornosti trhu.
Celkově je Powellovo sdělení vyvážené a opatrné. Absence jakéhokoli bezprostředního závazku ke změně úrokových sazeb spolu se zaměřením na sledování trhu práce a inflace naznačuje, že kroky Fedu lze vnímat jako promyšlené a přizpůsobené globální nejistotě. Futures trhy už částečně upravily svá očekávání ohledně budoucího vývoje sazeb, když zvýšily pravděpodobnost snížení sazeb později v letošním roce a zároveň snížily pravděpodobnost jejich růstu v nejbližším období.
V praxi se všechny tyto signály dnes reálně promítají do finančních trhů. Sentiment na akciových trzích zůstává citlivý na volatilitu, výnosy dluhopisů reagují na signály ohledně možného směru měnové politiky a inflačních očekávání a komoditní trhy dál odrážejí obavy z geopolitického napětí a důsledků války v Íránu. V tomto prostředí by se investoři měli připravit na období zvýšené citlivosti na makrodata, zejména na inflaci, dynamiku trhu práce a globální napětí, které mohou formovat další rozhodnutí Fedu. Toto prostředí přeje disciplinovanému investování a pečlivému řízení rizik, zároveň ale vytváří příležitosti pro ty, kteří dokážou rychle reagovat na změny v signálech z Fedu a globálních trhů.
Denní shrnutí: Trump, inflace, hrozby a napětí v Perském zálivu vrhají stín na Wall Street
Powell promlouvá: Trhy sledují politiku Fedu
US Open: Opatrný start nového týdne na Wall Street!
Dohoda, nebo úder? ⚠️ Trump znova hrozí zásahem proti íránské energetice 💥
