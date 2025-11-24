Pravidelný výhled měnových trhů

EUR/USD: Slabé evropské PMI proti silnějšímu americkému trhu práce
Minulý týden euro oslabilo po zveřejnění předběžných PMI z Francie a Německa. Výrobní indexy v obou zemích spadly pod 50 bodů, služby se drží jen těsně nad touto hranicí, což potvrzuje stagnující růst v jádru eurozóny a podporuje očekávání, že ECB bude v dalších čtvrtletích spíše opatrně uvolňovat měnovou politiku. V USA naopak překvapily silné payrolls, zatímco růst mezd dál mírně zpomalil a nezaměstnanost se posunula ke 4,4 %. Předběžné PMI ukázaly, že se průmysl i služby drží nad 50 body.
Výhled pro následující týden: V eurozóně už byl zveřejněn německý index Ifo, který vyšel mírně pod očekáváním. Dále nás čeká komunikace z ECB a na konci týdne předběžná inflace a HDP, které rozhodnou, zda euro zůstane v defenzivě. U dolaru se trh zaměří na PPI, maloobchodní tržby, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, zpřesněný HDP a jádrový PCE soustředěné do poloviny týdne, což může na páru krátkodobě zvýšit volatilitu. V tomto prostředí předpokládáme, že se kurz bude většinu času obchodovat v pásmu 1,140 až 1,170.
EUR/CZK: Koruna stabilní navzdory horším zprávám z eurozóny
Na domácí scéně přitáhl pozornost především říjnový index cen výrobců PPI, který meziročně klesl o 1,2 % po zhruba 1% poklesu v září. To potvrzuje pokračující dezinflační trend ve výrobních cenách. Pro ČNB je to tak signál, že s dalším poklesem úrokových sazeb nemusí spěchat. Inflace zpomaluje a česká ekonomika v letošním roce patří mezi nejrychleji rostoucí v rámci EU.
Výhled pro následující týden: Česká koruna bude tento týden reagovat na domácí HDP za Q3. Silnější růst oproti očekávání by utvrdil investory, že ČNB bude při případném snižování sazeb dále opatrná. Slabší růst by mohl vést k mírnému oslabení koruny. Ta ale zůstane silná, protože celková kondice ekonomiky i její výhled na další rok je slibný. Jestřábí rétorika ČNB bude i nadále oporou silnější koruny. Celkově pracujeme se scénářem, že se EUR/CZK bude do konce roku pohybovat převážně v pásmu 24,00 až 24,30. K posílení pod psychologickou hranici 24,00 nemáme prozatím dostatečně silný fundament. Rizika hovoří spíše v opačném směru.
USD/JPY: Japonský jen pod tlakem výnosů a nový stimulační balík v pozadí
Měnový pár táhly vzhůru hlavně vyšší americké výnosy po silnějších payrolls, zápisu z FOMC a předběžných PMI, zatímco japonská data byla minimální a japonský jen kopíroval globální sentiment. Vláda zároveň schválila nový fiskální balíček ve výši 20 bilionů jenů z mimořádného rozpočtu, který má tlumit dopady inflace a podpořit investice v prostředí klesajícího HDP a nejvyšších výnosů státních dluhopisů od finanční krize.
Výhled pro následující týden: V pondělí je v Japonsku Bank holiday, který sníží likviditu na začátku týdne. Pozornost bude směřovat k páteční tokijské inflaci Tokyo Core CPI. Z americké strany bude japonský jen reagovat na stejný makrobalík jako EUR/USD, který rozhodne, zda převáží další růst výnosů, nebo se otevře prostor pro korekci ve prospěch jenu. Na základě těchto faktorů očekáváme, že se USD/JPY bude pohybovat v širokém pásmu 152,0 až 160,0.
GBP/USD: Inflace nad odhady a slabá spotřeba drží libru v defenzivě
Britská inflace CPI zpomalila, ale zůstala na 3,6 % meziročně a 0,4 % meziměsíčně, tedy mírně nad odhady, což ukazuje na ne zcela plynulý dezinflační proces. Maloobchodní tržby klesly o 1 % meziměsíčně a předběžná PMI ukázala jen křehký růst ve zpracovatelském sektoru a další zpomalení služeb. Trh dál posouvá očekávání u BoE směrem k dřívějšímu a pozvolnému snižování sazeb.
Výhled pro následující týden: Na libře bude klíčový středeční Autumn Forecast Statement, který ukáže budoucí fiskální nastavení a může krátkodobě ovlivnit vnímání britských aktiv, zejména pokud by byl rozpočet výrazně expanzivní. Protože další domácí data jsou omezená, bude se GBP/USD v závěru týdne řídit především americkými statistikami a celkovým risk sentimentem. Z hlediska cenového pohybu očekáváme, že se kurz bude obchodovat převážně v pásmu 1,286 až 1,340.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
EURUSD posiluje o 0,4 % a odráží se od důležité zóny podpory 📈
Graf dňa: EURUSD (25.11.2025)
BREAKING: Předběžné údaje o HDP Německa odpovídají očekáváním
Ranní shrnutí (25.11.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.