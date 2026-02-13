PŘEHLED CPI: Další dezinflace staví Fed do komfortní pozice 🏦

Zpráva o americkém CPI za leden 2026 ukazuje zpomalení celkové inflace, zatímco základní inflační tlaky přetrvávají. Energie poskytly výrazný dezinflanční impulz, avšak náklady v sektoru služeb a některé volatilní položky, jako je cestování, zůstaly zvýšené.
Dezinflace v posledních měsících pokročila, avšak nejistota ohledně dat po uzavření vládních úřadů a pokračující promítání cel do cen vyvolávají otázky ohledně její udržitelnosti.
Zdroj: XTB Research
Dynamika celkové a jádrové inflace:
- Celková inflace: Index „All items“ v lednu vzrostl o 0,2 % m/m, což představuje mírné zpomalení oproti 0,3 % v prosinci. Meziročně (y/y) tak inflace dosahuje 2,4 %.
- Jádrová inflace: Po vyloučení cen potravin a energií ceny zrychlily na 0,3 % m/m (z 0,2 % v prosinci) a meziročně zůstávají na úrovni 2,5 %.
Významné meziměsíční změny (prosinec 2025 – leden 2026):
- Tlak energií směrem dolů: Ceny energií zaznamenaly prudký obrat a v lednu klesly o 1,5 % m/m po růstu o 0,3 % v prosinci. Hlavním faktorem byl benzín, který během měsíce propadl o 3,2 %.
- Setrvačnost služeb: Sektor služeb zůstává hlavním tahounem inflace a vzrostl o 0,4 % m/m. Výrazný byl zejména růst cen letenek, které vyskočily o 6,5 %, oproti 3,8 % v prosinci.
- Bydlení a nájemné: V oblasti bydlení došlo k patrnému zpomalení. Položka Shelter vzrostla o 0,2 % m/m, zatímco v prosinci činil růst 0,4 %.
- Celková deflace zboží: Ceny ojetých automobilů a nákladních vozů pokračovaly v poklesu a snížily se o 1,8 % m/m. Naopak oděvy zaznamenaly mírný nárůst o 0,3 % po předchozí stagnaci.
- Cla se nadále promítají do cen: Kategorie citlivé na cla vykázaly výraznější růst cen. Náklady na vybavení domácnosti vzrostly o 0,7 %, zatímco domácí spotřebiče – například pračky – zdražily o 1,3 %. Ještě výraznější růst byl zaznamenán u video a audio techniky (+2,2 %) a v segmentu počítačů a softwaru, kde ceny vzrostly o 3,1 %.
Složka Shelter dlouhodobě představuje klíčový faktor spotřebitelské inflace, proto by její nižší podíl v nejnovějším reportu CPI měl podpořit debatu o snižování úrokových sazeb. Očekávaný další pokles cen ropy by měl rovněž udržet dezinflanční efekt energetických komodit a potenciálně omezit volatilitu cen letenek.
Zdroj: XTB Research
Dopady pro Fed
Nejnovější inflační data poskytují FOMC výrazný prostor pro diskusi o možném návratu k uvolňování měnové politiky, aniž by byl pod tlakem jednat okamžitě. Zpomalení celkové inflace je z velké části podpořeno prudkým poklesem cen benzínu a umírněnou inflací potravin, což by mělo pomoci udržet inflační očekávání spotřebitelů stabilně ukotvená. Zároveň zpomalení růstu nákladů na bydlení na 0,2 % m/m představuje dosud nejvýraznější úlevu pro sektor jádrových služeb.
Přesto si pravděpodobně více jestřábí členové výboru zachovají opatrnost kvůli „setrvačné“ dynamice jádrové inflace a zřetelným inflačním tlakům u zboží citlivého na cla. Kombinace postupující dezinflace a stabilních dat z trhu práce však Federálnímu rezervnímu systému poskytuje prostor flexibilně reagovat na rizika na obou stranách jeho mandátu, která se v současnosti jeví jako relativně omezená.
Celkově nižší inflace ve službách by měla podpořit debatu o dalším snižování úrokových sazeb.
Zdroj: XTB Research
Reakce trhu
Americké státní dluhopisy zaznamenaly výraznou rally, přičemž výnosy 10letých dluhopisů klesly na nejnižší úroveň za poslední 3 měsíce (aktuálně kolem 4,06 %).
Futures na 10leté státní dluhopisy USA se nacházejí na nejvyšší úrovni od začátku prosince 2025.
Zdroj: xStation5
Podle kontraktů Federal Funds Futures zůstávají krátkodobá očekávání snížení sazeb stabilní, přičemž implikované pravděpodobnosti pro první polovinu roku 2026 zůstávají zhruba beze změny (přibližně 10 % pro březen, 35 % pro duben a 90 % pro květen). Trhy aktuálně oceňují 2,56 snížení sazeb do konce roku 2026, oproti 2,3 před týdnem.
Zpráva o CPI zastavila dnešní posilování dolaru a vymazala veškeré zisky na indexu USDIDX, přičemž celková volatilita na devizovém trhu po zveřejnění dat zůstala omezená.
