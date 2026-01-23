Přehled trhu: PMI formuje evropské trhy 🚨

- Evropské trhy zakončují týden převážně v červených číslech. Futures většiny indexů vykazují mírné poklesy: francouzský FRA40 oslabuje o 0,1 %, španělský SPA35 klesá o 0,2 % a italský ITA40 se pohybuje podobně níže. Naopak německý DE40 přidává 0,2 % a britský UK100 vykazuje mírný růst.
- Dnešní obchodování ovlivnila série důležitých ekonomických dat, zejména předběžné údaje PMI z hlavních evropských ekonomik a eurozóny.
- Francie: Aktivita v soukromém sektoru v lednu klesla. Kompozitní PMI spadl na 48,6, hlavně kvůli slabým službám (47,9). Průmyslová výroba však vzrostla na 51 a podnikatelská důvěra dosáhla nejvyšší úrovně za 16 měsíců.
- Německo: Aktivita v lednu vzrostla. Kompozitní PMI činí 52,5, tažený službami (53,3) a oživením průmyslu (48,7). Rostou nové zakázky, ale zaměstnanost klesá a náklady i ceny produkce rostou.
- Eurozóna: Aktivita v soukromém sektoru pokračuje v lednové expanzi. Kompozitní PMI se drží nad 50, podporován službami (51,9) a průmyslem (49,4). Podnikatelská důvěra roste, i když zaměstnanost klesá a nákladové tlaky sílí.
- Velká Británie: Aktivita v soukromém sektoru v lednu zrychlila. Kompozitní PMI dosáhl 53,9, hlavně díky službám (54,3) a průmyslu (51,6). Rostou nové objednávky, ale firmy nadále omezují nábor a čelí nákladovému tlaku. Maloobchodní tržby v prosinci vzrostly o 0,4 % m/m, nad očekávání, zejména díky silnému online prodeji, což naznačuje zlepšující se spotřebitelský sentiment. Meziročně tržby vzrostly o 2,5 %, nejsilněji od dubna, ale 4. kvartál zůstává slabý a objemy jsou stále pod úrovněmi před pandemií.
- Francie – politická aktualita: Francouzská vláda přežila hlasování o nedůvěře kvůli rozpočtu na rok 2026. Premiér plánuje prosadit výdajovou část rozpočtu pomocí článku 49.3 ústavy.
- Drahé kovy: Pokračuje smíšený vývoj. Zlato oslabuje o přibližně 0,2 % na 4 920 USD za unci, zatímco stříbro roste o 3 % a testuje hranici 99 USD za unci.
- Kryptoměny: Sentiment zůstává smíšený. Bitcoin mírně klesá o 0,1 % a Ethereum o 0,2 %.
- Intel: Intel zveřejnil solidní výsledky za Q4 2025, s tržbami 13,7 miliardy USD a EPS 0,15 USD, čímž překonal očekávání analytiků. Segment Datová centra a AI vzrostl meziročně o 9 %. Investoři však reagovali opatrně kvůli slabému výhledu na Q1 2026, tlaku na náklady a rizikům v realizaci strategie, což vedlo k výprodejům a slabší náladě na trhu.
