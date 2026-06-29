Přinutí AI boom Apple používat paměťové čipy od společnosti na „černé listině“ Pentagonu? ❓ Americký senátor reaguje 🏛️

Společnost Apple (AAPL.US) se ocitla v centru vážného geopolitického a regulatorního sporu. Firma aktivně lobbuje u administrativy Donalda Trumpa za povolení nakupovat paměťové čipy od čínského výrobce ChangXin Memory Technologies (CXMT), který je zařazen na seznamu Pentagonu 1260H jako tzv. „blacklisted“ subjekt.
Proč se Apple obrací na CXMT?
Tlak na náklady je reálný a již se promítá do ceníků. Apple zvýšil ceny iPadů a MacBooků a otevřeně uvedl, že již nedokáže absorbovat prudký růst cen pamětí a úložných zařízení způsobený výstavbou datových center pro umělou inteligenci. Lobbying na americkém ministerstvu obchodu probíhá již déle než měsíc a společnost rozšířila své aktivity také na další vládní instituce a spojence ve Washingtonu. Z technického hlediska Apple nemá zakázáno nakupovat čipy od CXMT, přítomnost společnosti na seznamu 1260H však představuje významnou politickou i reputační překážku.
Senát: Varování Toma Cottona
Senátor Tom Cotton nenechal prostor pro pochybnosti. Používání produktů tohoto čínského dodavatele by podle něj bylo „fatální chybou“ z pohledu dlouhodobé hodnoty pro akcionáře, ochrany soukromí zákazníků i bezpečnosti Spojených států. Nejde přitom pouze o politickou rétoriku. Administrativa Joea Bidena označila CXMT za společnost napojenou na čínskou armádu a následně mezirezortní výbor schválil její zařazení na seznam Entity List ministerstva obchodu. Licence k obchodování se subjekty na tomto seznamu jsou zpravidla zamítány.
Skutečná rizika pro Apple
Celý případ poukazuje na strukturální problém, kterému čelí celý technologický sektor:
- Náklady na paměti rostou v důsledku AI boomu a výstavby datových center. Apple není jedinou zasaženou společností, ale jako výrobce masové spotřební elektroniky patří mezi nejzranitelnější.
- Koncentrace dodavatelského řetězce. Trh s pamětmi DRAM ovládají především Tchaj-wan a Jižní Korea (Samsung, SK Hynix), což výrazně omezuje prostor pro vyjednávání.
- Legislativní a regulatorní rizika. Jakékoli povolení ze strany Bílého domu by bylo politicky citlivé a mohlo by vyvolat dvoustrannou reakci amerického Kongresu.
- Reputace v USA. Jedním z nejcennějších aktiv společnosti Apple zůstává důvěra zákazníků, zejména v prémiovém segmentu.
Valuace v historickém kontextu – co říkají čísla?
Ukazatel EV/EBITDA (NTM) se aktuálně pohybuje na úrovni 23,6x, což společnost řadí mírně nad tříletý medián 23,2x. Rozpětí směrodatných odchylek ukazuje, že současné ocenění se nachází těsně pod horní hranicí historického normálu, přičemž úroveň +1 směrodatné odchylky činí 24,9x. Apple proto nelze označit ani za výrazně drahý, ani za levný. Během krize COVID-19 na přelomu let 2023–2024 se akcie pravidelně obchodovaly pod mediánem, blíže úrovni -1 směrodatné odchylky (~21,2x).
Z technického pohledu zůstává situace smíšená:
- Cena akcie (přibližně 281 USD) se nachází pod EMA50 (289 USD) a aktuálně testuje EMA100 (280 USD) jako úroveň podpory.
- EMA200 na úrovni přibližně 268 USD zůstává výrazně níže, což nadále potvrzuje dlouhodobý růstový trend.
- RSI (14) = 40,2, což znamená, že akcie již výrazně opustily překoupenou zónu (nad 70 bodů, kde se nacházely v květnu 2026) a přibližují se neutrální oblasti s potenciálem otestovat nižší úrovně podpory.
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