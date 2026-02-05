Ranní přehled (05.02.2026)

- Výsledky společnosti Alphabet a rekordní plány kapitálových výdajů pomohly v after-hours obchodování zmírnit ztráty technologických akcií, přesto futures na americké indexy zůstávají v červených číslech. Futures na Nasdaq 100 se po včerejším propadu vrátily nad hranici 25 000 bodů (US100: -0,3 %; US500: -0,3 %), zatímco futures na Dow Jones se obchodují bez výraznější změny. Index EU50 před otevřením evropské seance posiluje o 0,15 %.
- Alphabet překonal očekávání, když dosáhl tržeb ve výši 113,8 mld. USD díky silné monetizaci AI a dynamickému růstu Google Cloud (+48 % r/r). Investoři však stále zpracovávají bezprecedentní plán kapitálových výdajů na rok 2026 ve výši 175–185 mld. USD, jehož cílem je upevnit dominanci společnosti v oblasti cloudové infrastruktury za cenu krátkodobého tlaku na marže. Z dat profitovali především dodavatelé společnosti, například Nvidia (+1,7 % v after-hours). Samotná Alphabet v pre-marketu klesá o 1,9 %.
- Asijské trhy navazují na včerejší poklesy na Wall Street, tažené výraznou restrukturalizací technologického sektoru, když investoři hledají „jasné vítěze“. Jihokorejský index KOSPI se propadá o 4 % pod tlakem poklesů akcií Samsung a SK Hynix (-5,8 %, resp. -6,8 %). Index JP225 ztrácí 1,4 %, přičemž ztráty částečně tlumí pozitivní výsledky společností Panasonic a Renesas. Indexy CHN.cash a HK.cash se aktuálně nacházejí v zelených číslech (+0,9 %, resp. +0,5 %).
- Americký dolar pokračuje v posilování vůči všem měnám G10 (GBPUSD: -0,3 %, USDJPY: +0,1 %). Averze k riziku nadále doléhá na měny Austrálie a Nového Zélandu (AUDUSD: -0,35 %, NZDUSD: -0,2 %). Klesající ceny ropy oslabují norskou korunu (USDNOK: +0,5 %). EURUSD ztrácí přibližně 0,15 % a obchoduje se poblíž úrovně 1,1788.
- Drahé kovy se vracejí k výrazným poklesům: stříbro se propadá o 10 % na 78,80 USD a zcela maže růst z posledních dvou seancí, zatímco zlato klesá o dalších 0,7 % na 4 926 USD. Futures na platinu ztrácejí 6 %.
- Ropa Brent i WTI rovněž odevzdávají včerejší zisky (-1 %), zatímco zemní plyn (NATGAS) roste třetí seanci v řadě (+2 %).
- Výprodej kryptoměn nejeví známky zpomalení, přičemž hlavní tokeny se blíží k psychologickým úrovním podpory: Bitcoin klesá o 2,1 % na 70 900 USD, zatímco Ethereum ztrácí dalších 1,3 % na 2 090 USD.
