🛢️Ropa prudce roste, protože Fed ponechal sazby beze změny a upozornil na vyšší inflaci

Ropa se po zasedání Fedu stala hlavním tématem trhů poté, co Federální rezervní systém 18. března ponechal sazby beze změny na 3,50 % až 3,75 %, zároveň zvýšil inflační odhady a zachoval opatrný tón vůči výhledu. Brent vzrostl o 5,14 USD na 108,56 USD za barel a americká ropa West Texas Intermediate (WTI) posílila o 2,17 USD na 98,38 USD, když investoři spojovali rozhodnutí Fedu s eskalujícími hrozbami vůči energetické infrastruktuře na Blízkém východě.
Ropný šok komplikuje výhled Fedu
Fed ponechal politiku beze změny a uvedl, že nejistota ohledně ekonomického výhledu zůstává zvýšená. Představitelé zároveň dodali, že vývoj na Blízkém východě má pro americkou ekonomiku nejisté dopady, což je důležitý signál v době, kdy vyšší ceny energií mohou znovu přilévat do inflace právě ve chvíli, kdy trhy čekaly uvolnění měnové politiky.
Tento kontext je důležitý, protože poslední pohyb ropy byl tažen geopolitikou, nikoli pouze poptávkou. Reuters uvedl, že ceny vyskočily poté, co Írán pohrozil útoky na energetická zařízení napříč Blízkým východem, přičemž narušení ve Hormuzském průlivu a odhadovaný výpadek regionální produkce ve výši 7 až 10 milionů barelů denně zvýšily obavy z širšího šoku na straně nabídky.
Vyšší ropa se promítá do inflačního obrazu
Aktualizované projekce Fedu ukázaly, že mediánový odhad PCE inflace pro rok 2026 vzrostl na 2,7 % z prosincových 2,4 %, zatímco jádrová PCE inflace byla také zvýšena na 2,7 % z 2,5 %. Reuters uvedl, že vyšší inflační trajektorie byla částečně spojena s růstem cen ropy, které od vojenské eskalace vzrostly z úrovní pod 80 USD k přibližně 108 USD za barel.
Navzdory tomuto zvýšení inflačního výhledu Fed ponechal mediánovou projekci sazby federal funds pro rok 2026 na 3,4 %, což stále implikuje přibližně jedno snížení o 25 bazických bodů do konce příštího roku. To naznačuje, že tvůrci politiky považují ropný šok za vážný, ale zatím ne za dostatečný důvod ke zrušení základního scénáře pozvolného uvolňování.
Co budou ropné trhy sledovat dál
Pro ropu bude další klíčovou otázkou, zda současný šok na straně nabídky zůstane dočasný, nebo se promění v širší narušení energetické infrastruktury a přepravních tras v Perském zálivu. Trhy budou sledovat Hormuzský průliv, produkční rizika v Saúdské Arábii, SAE a Kataru a také to, zda Brent udrží úroveň nad 100 USD dostatečně dlouho na to, aby se inflační tlak ještě výrazněji promítl do rozhodování centrálních bank.
