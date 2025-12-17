Ranní přehled (17.12.2025)

- Futures na hlavní indexy se obchodují v zelených číslech a zotavují se z tlaku, který byl zaznamenán během včerejšího obchodování a který byl vyvolán smíšenými údaji z USA (US100: +0,35 %, US500: +0,2 %, EU50: +0,05 %).
- Donald Trump oznámil úplnou blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů plujících do a z Venezuely. Obvinil režim Nicoláse Madura z krádeže amerických aktiv a financování terorismu a zločinu z příjmů z ropy a také naznačil urychlení deportací venezuelských migrantů.
- Podle The Wall Street Journal se Donald Trump chystá pohovořit s Christopherem Wallerem, členem FOMC s hlasovacím právem, o pozici předsedy Fedu. Waller je považován za třetího nejpravděpodobnějšího kandidáta na nástupnictví po Powellovi (po Kevinu Hassettovi a Kevinu Warshovi). Navzdory podpoře Wall Streetu – po zveřejnění zprávy posílily jak futures, tak dolar – je jeho nedostatek silných osobních vazeb na Trumpa považován za faktor, který výrazně snižuje jeho šance.
- Warner Bros. Discovery plánuje odmítnout návrh na převzetí od Paramountu, který byl předložen jako protiváha Netflixu (před otevřením trhu: WBD.US: -0,9 %, NFLX.US: +1 %, PSKY: -0,1 %).
- Nálada na asijských trzích je mírně pozitivní a většina indexů mírně roste díky oživení v technologickém sektoru. Zisky byly omezeny nejistotou ohledně výhledu americké ekonomiky po včerejších údajích o NFP a maloobchodním prodeji, jakož i opatrností před zveřejněním klíčových údajů o inflaci. CHN.cash a HK.cash vedou zisky (o 0,8 % a 0,6 %) a přerušily třídenní výprodej. JP225 také posiluje (+0,1 %), zatímco AU200.cash je beze změny, což naznačuje omezenou ochotu riskovat.
- Japonsko zaznamenalo v listopadu první obchodní přebytek od června, který dosáhl 322,2 mld. JPY (prognóza: 71,2 mld. JPY; předchozí: -226,1 mld. JPY). Růst exportu (+6,1 %) byl podpořen slabým jenem, oživením poptávky v USA a nižšími než očekávanými cly, zatímco pomalý růst importu (+1,3 %) odrážel slabou domácí poptávku. Kromě toho se objednávky strojů a zařízení výrazně zvýšily nad očekávání na nejvyšší úroveň od září 2022 (+12,5 % oproti prognóze 3,6 % a předchozím 11,6 %), což je dalším signálem rostoucích kapitálových výdajů japonských firem.
- Nová guvernérka Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Anna Bremanová uvedla, že v případě potřeby využije všechny dostupné nástroje, včetně limitů LTV a DTI, k omezení boomu na trhu s nemovitostmi nebo zmírnění potenciálního poklesu. Zdůraznila také význam transparentnosti a poznamenala, že trhy reagovaly na poslední rozhodnutí RBNZ silněji, než se očekávalo, a že další snížení sazeb zůstává možné.
- Na devizových trzích se americký dolarový index (USDIDX) zotavuje o 0,2 % poté, co krátce dosáhl nejnižší úrovně od října, a to díky zprávě WSJ o Wallerovi. Japonský jen se koriguje po sérii zisků vůči většině měn G10 (USDJPY: +0,4 %, EURJPY: +0,2 %). EURUSD klesl o 0,2 % na 1,172.
- Ropa Brent a WTI se odráží o 1,2 % od včerejšího čtyřletého minima, podporována blokádou tankerů plujících do a z Venezuely ze strany USA. Zemní plyn se obchoduje beze změny.
- Stříbro obnovuje svůj euforický růst a přidává dalších 3,7 %, čímž dosahuje nového historického maxima poblíž 66 USD za unci. Zlato vzrostlo o 0,6 % na 4 330 USD za unci, zatímco platina také zaznamenává růst o 3,6 %.
- Kryptoměny ovládá pesimismus. Bitcoin klesl o 1,1 % na 86 880 USD, zatímco Ethereum kleslo o 0,6 % na 2 940 USD.
Denní shrnutí: US100 posiluje po údajích o CPI; trhy vyčkávají na rozhodnutí BoJ 🏛️
Jen zadržuje dech před zasedáním Bank of Japan; čeká nás první zvýšení sazeb od ledna❓
BREAKING: Cena zemního plynu mírně klesá po nižším než očekávaném úbytku zásob podle EIA
Tisková konference ECB
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.