Ranní přehled: Výprodej v technologickém sektoru (06.02.2026)

- V USA indexy navázaly na včerejší poklesy. Výprodej se rozšířil napříč celým americkým akciovým trhem a obchodování skončilo výraznými ztrátami. Index S&P 500 klesl o 1,2 %, stejně jako Dow Jones, zatímco Nasdaq oslabil téměř o 1,6 %.
- Výprodej byl výsledkem kombinace nepříznivých dat z amerického trhu práce a především výsledků technologických společností.
- Amazon ve včerejších výsledcích vykázal velmi silné tržby a další růst segmentu AWS, jeho akcie však v after-hours obchodování propadly až o přibližně 10 %. Investory znepokojila oznámení o masivních investicích do umělé inteligence, které by v roce 2026 mohly dosáhnout až 200 mld. USD a zatížit peněžní toky společnosti.
- Asijské akciové trhy se dostaly pod tlak zhoršujícího se globálního sentimentu spojeného s výprodejem technologických akcií. Hongkongský Hang Seng klesl o 1,13 % a australský index ASX 200 odepsal 2,26 % v reakci na jestřábí signály ze strany RBA, zatímco japonský Nikkei 225 vzrostl o 0,29 % před nedělními volbami a čínský Shanghai Composite posílil o 0,11 %.
- Průzkumy naznačují možnou jasnou výhru tábora premiérky Takaichiové, což zvyšuje pravděpodobnost fiskální expanze a snížení daní.
- Japonsko: Člen bankovní rady BoJ Masu zvolil opatrně jestřábí tón, ponechal možnost dalšího zpřísnění měnové politiky a varoval před inflací podporovanou slabým jenem.
- V prosinci klesly výdaje japonských domácností meziročně o 2,6 %, což výrazně zaostalo za očekáváním ve výši 0,1 % a bylo výrazně horší než v listopadu, kdy vzrostly o 2,9 %. To odráží inflační tlak na spotřebitele.
- Austrálie: Guvernérka RBA Bullocková zdůraznila, že zvýšení sazeb bylo nutné kvůli kapacitním omezením, silnému trhu práce a přetrvávající inflaci.
- Čínská lidová banka (PBOC) stanovila dnešní referenční kurz USD/CNY na úrovni 6,99590, zatímco tržní odhady počítaly s hodnotou 6,9517.
- Indická centrální banka ponechala úrokové sazby na úrovni 5,25 %, v souladu s širokými očekáváními trhu.
- Po podpisu obchodní dohody s USA zvažuje Indie podle CNBC nákup letadel Boeing v hodnotě až 80 mld. USD.
- Burza CME zvýšila maržové požadavky na kontrakty na zlato a stříbro po extrémní volatilitě.
- Na trhu drahých kovů je patrné částečné uklidnění situace a odraz po předchozích poklesech: zlato posiluje přibližně o 1,5 % a testuje úroveň 4 850 USD za unci, zatímco stříbro roste asi o 3,5 % a pohybuje se kolem 73 USD za unci.
- Částečný odraz je patrný také na kryptoměnovém trhu, kde Bitcoin posiluje o více než 2 % na 65 100 USD a Ethereum roste o více než 3 % na 1 920 USD.
