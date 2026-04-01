Ranní shrnutí (01.04.2026)

- Ceny ropy znovu vzrostly. OIL posiluje o 1,30 % na 104,40 USD za barel a OIL.WTI roste o 1,10 % na 102,60 USD za barel.
- Nové útoky na energetickou infrastrukturu v oblasti Perského zálivu udržely rizika pro dodávky na zvýšené úrovni. Zároveň komentáře Donalda Trumpa ohledně možného stažení omezily další růst.
- Trump uvedl, že by se USA mohly stáhnout během dvou až tří týdnů a že formální dohoda s Íránem není nutná. To naznačuje posun směrem k narativu „mise splněna“. Klíčovou podmínkou je neutralizace íránské jaderné hrozby, nikoli dosažení diplomatické dohody.
- Spojené arabské emiráty se přibližují k přímému vojenskému zapojení do snah o znovuotevření Hormuzského průlivu. Saúdská Arábie a Bahrajn působí více sladěně, zatímco Katar, Omán a Kuvajt si zachovávají opatrnější postoj. Jakákoli potenciální koalice by se pravděpodobně zaměřila na námořní bezpečnost a protivzdušnou obranu.
- Nové útoky, včetně úderů poblíž Dauhá a na palivovou infrastrukturu v Kuvajtu, ukazují, že energetické trasy zůstávají zranitelné.
- Čínský PMI ve výrobě klesl z 52,1 na 50,8, což znamená čtvrtý měsíc růstu v řadě, ale pomalejším tempem. Produkce, objednávky i zaměstnanost stále rostou. Rostoucí náklady a zhoršující se podmínky v dodavatelských řetězcích však začínají sektor zatěžovat. Konflikt na Blízkém východě má stále větší dopad na výrobní náklady v Číně.
- Vstupní ceny v Číně vzrostly nejrychlejším tempem od března 2022, zatímco výstupní ceny dosáhly nejvyšší úrovně za čtyři roky. Firmy začínají vyšší náklady přenášet na zákazníky.
- Japonský PMI klesl z 53,0 na 51,6. Stále se drží nad hranicí 50, ale tempo růstu zpomaluje. Produkce, objednávky i zaměstnanost pokračují v růstu, avšak pomaleji. Vyšší ceny energií zvýšily náklady nejrychlejším tempem za přibližně 19 měsíců.
- Australský PMI klesl na 49,8 a vrátil se pod hranici 50. Nové objednávky klesly poprvé za pět měsíců. Výrobní náklady vzrostly na nejvyšší úroveň za 3,5 roku, hlavně kvůli energiím a dopravě. Podnikatelská nálada se výrazně zhoršila.
- Americké indexy prudce vzrostly v reakci na očekávání rychlejšího uklidnění konfliktu. US30 posílil o 2,55 %, US500 o téměř 3,00 % a US100 o 3,90 %. Šlo o jeden z nejsilnějších impulsů od května 2025.
- OpenAI dokončila investiční kolo ve výši 122 miliard USD při valuaci 852 miliard USD. Toto kolo může být přípravou na IPO v roce 2026.
