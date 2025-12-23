Proč thajský baht sílí navzdory slabé ekonomice

- Thajský baht míří k největšímu ročnímu zisku vůči dolaru za osm let, i když domácí ekonomika zůstává slabší a exporty čelí 19% clům do USA.
- Posílení táhnou hlavně zlato, vyšší příliv dolarů z jeho exportu a také očekávání dalšího uvolnění Fedu, plus sezónní vrchol turismu.
- Silná měna zhoršuje konkurenceschopnost exportérů a tlumí turismus, vláda i centrální banka proto řeší, jak omezit volatilitu bez rizika obvinění z měnové manipulace.
Thajský baht míří k největšímu ročnímu posílení vůči dolaru za posledních osm let, i když thajská ekonomika zůstává pod tlakem. Právě tenhle rozpor je důvod, proč měna teď budí tolik pozornosti.
Proč baht sílí navzdory slabším fundamentům
Baht začal zpevňovat už v polovině roku 2024, kdy vláda spustila stimulační plán a trh zároveň prodával dolar před posledním cyklem snižování sazeb Fedu. Letos rally podporují i otázky kolem role dolaru jako rezervní měny. V posledních týdnech baht dál posiloval díky slabším signálům z amerického trhu práce, které zvyšují sázky na další poklesy sazeb v roce 2026, a také kvůli sezonní špičce turismu.
Pomohly i americké tarify. Část exportérů vyvezla do USA více zboží ještě před tím, než cla začala platit. A protože 19 % sazba na thajské exporty je nižší než 30 % clo na řadu čínských výrobků, roste motivace stavět výrobu v Thajsku pro americký trh. Investiční návrhy domácích i zahraničních firem dosáhly v prvních sedmi měsících roku 2025 rekordních 42,2 miliardy dolarů. Velkým motorem je také zlato. Jeho cena letos vzrostla o více než 60 %, Thajsko patří mezi top 10 trhů se zlatem a vyšší ceny vedou k prodejům, po nichž se dolarové výnosy často mění do bahtu. Vývoz zlata v období leden až říjen vyskočil o 52 % na 11,6 miliardy dolarů.
Co tím Thajsko ztrácí a jak může reagovat
Silný baht zdražuje thajské zboží v zahraničí. Exporty v říjnu rostly nejpomaleji za více než rok. Dopad je vidět i v turismu, protože země působí méně jako levná destinace. Ministerstvo financí v říjnu snížilo odhad příjezdů turistů v roce 2025 na 33,5 milionu z 34,5 milionu. Čínští turisté častěji volí levnější Vietnam nebo Malajsii a roli hrají i bezpečnostní obavy po medializovaném únosu na začátku roku. Příjezdy z Malajsie navíc zasáhly záplavy v nejjižnějších provinciích. Pro domácnosti je plus, že silnější měna zlevňuje dovoz, například paliva a elektroniky, což může tlumit inflaci, pro ekonomiku závislou na exportu a turismu ale převažují nevýhody.
Vláda premiéra Anutina Charnvirakula slibovala řešit dopady posilování měny, jenže politická nejistota je vysoká. Anutin v polovině prosince rozpustil sněmovnu a volby jsou 8. února. Příští kabinet bude balancovat mezi rizikem dalšího posílení bahtu a rizikem, že příliš agresivní snaha měnu oslabit by mohla vést k označení Thajska za měnového manipulátora ze strany amerického ministerstva financí. Úřady zatím mluví o zásazích proti nadměrné volatilitě. Devizové rezervy vzrostly na rekordních 278 miliard dolarů k 12. prosinci, zhruba na úroveň poloviny HDP. Bank of Thailand navrhla zvýšit limit, kolik devizových příjmů mohou firmy držet v zahraničí, a jedná se zlatými obchodníky o omezení vlivu zlata, například podporou obchodů se zlatem vypořádaných v dolarech přes online platformy, přísnějším dohledem nad zlatými transakcemi a zvažuje se i daň z fyzického obchodování se zlatem, která by ale vyžadovala delší analýzy a konzultace.
Graf: USD/THB (D1)
