Mercedes-Benz zaplatí v USA téměř 150 milionů dolarů za urovnání emisního skandálu

-
Mercedes zaplatí 149,6 milionu USD v rámci urovnání emisního skandálu v USA.
-
Majitelé dotčených vozů dostanou kompenzaci 2 000 USD a prodlouženou záruku.
-
Skandál se týká softwaru, který zkresloval výsledky emisních testů.
-
Automobilka čelí dalším žalobám v Evropě a urovnání zatím čeká na soudní schválení.
-
Mercedes zaplatí 149,6 milionu USD v rámci urovnání emisního skandálu v USA.
-
Majitelé dotčených vozů dostanou kompenzaci 2 000 USD a prodlouženou záruku.
-
Skandál se týká softwaru, který zkresloval výsledky emisních testů.
-
Automobilka čelí dalším žalobám v Evropě a urovnání zatím čeká na soudní schválení.
Automobilka Mercedes-Benz dosáhla dohody o urovnání ve výši 149,6 milionu dolarů s 48 americkými státy, Portorikem a oblastí District of Columbia, čímž uzavírá dlouholetý právní spor ohledně manipulace s emisemi u dieselových vozidel. Oznámila to v pondělí generální prokurátorka státu New York Letitia James.
Podle amerických státních zástupců Mercedes instaloval nezveřejněný a nezákonný software, který uměle snižoval hodnoty emisí během testování, zatímco při běžném provozu vozidla vypouštěla až 30–40násobek povoleného množství škodlivin. Tím se společnost dopustila podobného jednání jako Volkswagen, jehož emisní skandál byl odhalen v roce 2015 a stál VW přes 20 miliard dolarů.
Dohoda zahrnuje:
- Okamžitou platbu 120 milionů USD státům.
-
Dalších 29,6 milionu USD je podmíněno a bude snižováno o 750 USD za každé vozidlo, které Mercedes opraví, odkoupí nebo stáhne z trhu.
-
Kompensaci 2 000 USD pro každého vlastníka či nájemce dotčeného vozidla, které prošlo emisní úpravou.
-
Zajištění schválené softwarové aktualizace a prodloužené záruky.
-
Zavedení interních opatření k prevenci budoucího pochybení a dodržování dohledu úřadů.
Společnost zároveň ujistila investory, že její hospodářský výsledek tímto urovnáním nebude ovlivněn, protože si již dříve vytvořila dostatečné rezervy. Celé urovnání ještě musí schválit soud.
Tato nová dohoda přichází poté, co v roce 2020 Mercedes-Benz zaplatil 2,2 miliardy USD americké vládě a více než 250 000 zákazníkům v USA za podobné obvinění.
Vyšetřování automobilky odstartovalo právě po aféře Volkswagenu, a emisní skandál nadále dopadá na další světové výrobce. Mercedes čelí i dalším právním sporům v zahraničí, například v Anglii, kde čelí hromadné žalobě spolu s dalšími značkami jako Ford, Nissan či Renault.
Graf MBG.DE (D1)
Akcie společnosti Mercedes-Benz se aktuálně obchodují na úrovni 59,32 EUR a procházejí krátkodobou korekcí po předchozím růstovém trendu. Navzdory nedávnému poklesu si akcie stále udržuje technicky pozitivní nastavení, protože cena zůstává nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (58,07 EUR) i SMA 100 (55,36 EUR). RSI na hodnotě 53,1 se nachází ve středním pásmu, což signalizuje neutrální zónu bez známek překoupenosti či přeprodanosti. Krátkodobá konsolidace tak může být přirozeným vydechnutím po silném listopadovém růstu.
Cena se momentálně nachází velmi blízko EMA 50, která může fungovat jako klíčová technická podpora. Pokud se akcie udrží nad touto hladinou, zůstává býčí scénář v platnosti. Naopak průraz pod EMA 50 by mohl otevřít prostor k testu oblasti 56–57 EUR.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
BP prodává většinu Castrolu
Nákup akcií Nike šéfem Applu
DE40: Regulatorní a diplomatické eskalace během svátků
Novo Nordisk – Rizika ustupují, přichází příležitosti
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.