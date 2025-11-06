Ranní shrnutí (06.11.2025)

- Smíšené výsledky v oblasti technologií: Qualcomm překonal prognózy, ale po zveřejnění klesl kvůli velkému daňovému odpisu; Arm vzrostl díky silným tržbám a prognózám.
- Dolar oslabuje: Americký dolar ztratil půdu pod nohama, čímž se měnový pár EUR/USD vrátil nad úroveň 1,15.
- Čína signalizuje dodržování předpisů: Čína uskutečnila první nákup pšenice v USA za více než rok, což je interpretováno jako pozitivní krok pro obchodní vztahy.
- Ústup amerických akcií: Americké indexy vyrovnaly některé nedávné ztráty, ale futures nakonec snížily včerejší prudké zisky. Index S&P 500 uzavřel hotovostní seanci růstem o 0,37 %, zatímco Nasdaq vzrostl o 0,65 %.
- Smíšená asijská seance: Nikkei 225 (JP225 ) klesl o 0,5 %, což kontrastuje s čínskými indexy (CHN.Cash a CH50 ), které posílily o více než 1 %.
- Ropa se pokouší o oživení: Ropa se pokouší o mírné oživení, když si připisuje 0,35 %, ačkoli cena ropy WTI zůstává pod 60 USD za barel.
- Drahé kovy rostou: Zlato vzrostlo o 0,2 % a obchoduje se o tucet dolarů pod hranicí 4 000 dolarů, stříbro posílilo o 0,7 % a překonalo hranici 48 dolarů.
- Americký dolar oslabuje: Dolar je dnes zřetelně nižší; EUR/USD se vrátil nad 1,15, AUD/USD se obchoduje nad 0,65 a GBP/USD brání hladinu podpory 1,30.
- Qualcomm překonává očekávání: Společnost Qualcomm vykázala dobré výsledky za fiskální 4. čtvrtletí 2025 a poskytla optimistický výhled. Tržby dosáhly 11,27 mld. dolarů (oproti očekávaným 10,8 mld. dolarů), což znamená 10% meziroční nárůst, a upravený zisk na akcii dosáhl 3,00 USD (oproti očekávaným 2,87 USD). Firma však vykázala ztrátu podle GAAP ve výši 3,12 mld. dolarů kvůli jednorázovému odpisu souvisejícímu s daněmi ve výši 5,7 mld. dolarů. Akcie v průběhu odpoledního obchodování klesly o 3 %.
- Arm Outperforms: USD (34% meziroční nárůst) a zisk na akcii ve výši 39 centů (oproti předpokládaným 33 centům). Společnost Arm stanovila tržby za 3. čtvrtletí ve výši 1,225 miliardy USD a zisk na akcii ve výši 0,41 USD, čímž překonala očekávání trhu. Akcie po zveřejnění posílily o 4,5 %.
- Čína obnovila nákupy pšenice v USA: Čína poprvé po více než roce nakoupila pšenici z USA, a to ve dvou prosincových dodávkách v celkové výši 120 tis. tun. To je považováno za pozitivní signál naznačující záměr Číny dodržovat obchodní dohodu (alespoň dočasně). Ceny již vzrostly na 550 centů za libru, což je nejvyšší hodnota od července.
- Snapchat roste díky dohodě o umělé inteligenci: Společnost Snapchat v odpoledních hodinách obchodování vzrostla o 14 % po oznámení partnerství se společností Perplexity, jehož cílem je integrovat do aplikace sociálních médií vyhledávání a další nástroje umělé inteligence. Akcie Snap letos ztratily přes 30 % a za posledních pět let více než 80 %.
- Morgan Stanley zvyšuje prognózu vývoje ropy: Morgan Stanley zvýšila svou prognózu ceny ropy na 60 USD pro rok 2026 s odkazem na rozhodnutí OPEC+ zachovat současnou úroveň těžby až do prvního čtvrtletí příštího roku. Dále MS poznamenala, že skutečné zvýšení produkce ze strany OPEC+ mezi březnem a říjnem činilo pouze 500 tis. bpd, což je výrazně méně než deklarovaných 2,6 mil. bpd.
- Trump jedná o Venezuele: Podle zpráv Wall Street Journal Donald Trump váhá s přímým útokem na Venezuelu. USA jasně neuvedly cíl nedávné eskalace (kromě boje proti obchodu s drogami), což vyvolává otázky, zda je cílem sesadit Madura, nebo tlačit na další ústupky.
- Pravděpodobnost snížení sazeb: TD Securities naznačuje vysokou pravděpodobnost snížení úrokových sazeb během dnešního rozhodnutí centrální banky.
- Opozice proti zvýšení sazeb BoJ: Předseda japonské Strany pro inovace, která je součástí vládnoucí koalice, varoval, že krátkodobé zvýšení sazeb ze strany japonské centrální banky (BoJ) by mohlo vyslat negativní signál podnikům ohledně vládních plánů. USD/JPY se drží poblíž úrovně 154.
- OpenAI usiluje o masivní úvěr: OpenAI údajně žádá americkou vládu o úvěrové záruky ve výši 1 bilionu USD na financování své expanze infrastruktury umělé inteligence.
- Trumpovo oznámení uprostřed letecké krize: Donald Trump by měl dnes v 15:00 učinit prohlášení. Média naznačují, že cílem prohlášení je odvést pozornost od krize letecké dopravy v USA způsobené uzavřením vlády, které omezuje práci leteckých dispečerů. Počet letů prudce klesá, plánuje se uzavření 30 letišť.
- Začíná konference ECB: Dnes začíná konference ECB o peněžním trhu, na které vystoupí hlavní představitelé včetně Schnabela z ECB, Williamse z Fedu a Tschudina z SNB.
- Spolupráce v oblasti vzácných zemin: Japonsko a USA jednají o společném podniku na těžbu nerostů vzácných zemin poblíž japonského ostrova Minamitoi. Cílem tohoto kroku je snížit závislost na Číně, přičemž předběžná těžba by měla začít příští rok.
