Ranní shrnutí (07.04.2026)

🕌 Írán — termín dnes v noci
- Trump zopakoval, že dnešní noc (ve středu ve 3:00) je „termínem“ pro Írán, aby otevřel Hormuzský průliv — jinak hrozí zničením energetické infrastruktury země. Zároveň dodal, že jednání „probíhají dobře“ a že by rád dosáhl dohody — trh to interpretuje jako klasickou vyjednávací taktiku.
- Írán ultimátum oficiálně odmítl a Trumpovy hrozby označil za „arogantní rétoriku“, ale podle Axiosu vnímá USA tuto odpověď jako vyjednávací taktiku, nikoli jako definitivní uzavření dveří. Zákulisní dialog mezi stranami podle všeho dál pokračuje a Washington ponechává otevřenou možnost odložit vojenskou akci, pokud se objeví věrohodná cesta k dohodě.
💣 V zákulisí americké vojenské operace
- The Wall Street Journal odhalil detaily tajné záchranné mise: americké letectvo shodilo 100 bomb, z nichž každá vážila 900 kg, a nasadilo 155 letadel, aby zajistilo pilota sestřeleného F-15 a odřízlo IRGC od místa dopadu. Během operace bylo zabito několik íránských důstojníků.
⚖️ Krize vedení v Íránu
- The Times zveřejnil důvěrné memorandum, podle kterého je nový nejvyšší vůdce Íránu, Mojtaba Chameneí, v bezvědomí v nemocnici ve městě Kom a je v kritickém stavu. Zpráva vyvolává vážné otázky ohledně skutečného centra rozhodování v Teheránu během pokračujícího konfliktu.
🚀 Saúdská Arábie — raketový útok
- Saúdská protivzdušná obrana sestřelila sedm balistických raket mířících na východní část země poblíž strategického petrochemického uzlu v Jubailu, zařízení odpovědného přibližně za 7 % HDP Saúdské Arábie. Videozáznamy naznačují, že některé údery mohly zasáhnout pozemní cíle, oficiální vyhodnocení škod ale zatím stále probíhá.
🛢️ Ropa — znovu roste
- WTI proráží pásmo 115–116 USD za barel, nejvýše za měsíc, protože se blíží termín pro Írán a optimismus z minulého týdne vyprchává. Brent (OIL CFD) roste o 1,3 % na 111 USD, zatímco WTI přidává 2,4 % na 115,20 USD, což představuje klasickou reakci energetického trhu na rostoucí riziko další eskalace a narušení v Hormuzském průlivu.
📉 Futures — riziko se vrací
- Futures na americké akciové indexy před otevřením trhu mírně klesají — futures na S&P 500 odepisují asi 0,5 % kvůli rostoucí nejistotě před dnešním termínem v noci. Evropské futures ukazují na otevření blízko nuly (+0,1 %) poté, co Euro Stoxx 50 uzavřel čtvrteční seanci poklesem o 0,7 %.
📱 Samsung — výsledky táhnou růst v Asii a mohou podpořit globální technologický sektor
- Samsung Electronics zveřejnil předběžné výsledky za 1. čtvrtletí 2026, které ukázaly osminásobný meziroční růst provozního zisku a překonaly odhady analytiků. Jde o silný signál pro celý sektor polovodičů — jihokorejský KOSPI zahajuje obchodování silně a pozitivní sentiment se může přelít i do polovodičových a technologických firem v Evropě a USA (ASML, NVDA, INTC).
💱 FX a další trhy
- DXY mírně roste (+0,03 % na 99,87), podpořen vyššími cenami ropy a opatrností před termínem pro Írán. EURUSD odevzdává část nedávných zisků (-0,05 % na 1,1537) po komentářích zástupce ECB Stournarase, že reakce měnové politiky bude záviset na „rozsahu a povaze energetického šoku“.
