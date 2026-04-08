Ranní shrnutí (08.04.2026)

- Napříč širším trhem dnes sledujeme obrat pohybů z minulého měsíce. Trump oznámil dvoutýdenní pauzu ve vojenských akcích, aby vznikl prostor pro vyjednávání s Íránem. Trhy reagovaly mimořádně pozitivně: ceny ropy klesly, USD oslabil, zatímco akcie a zlato rostly. Návrh vychází z 10bodového íránského plánu, který je považován za „proveditelný“.
- Futures na americké indexy rostou o 2,50–3,10 %, dolarový index USDIDX klesá o 0,90 %, zlato přidává 2,26 %, zatímco ropa Brent a WTI ztrácí 10,30 % a 12,80 % na 94 a 95 USD za barel.
- Írán požaduje mimo jiné úplné zrušení sankcí, zachování regionálního vlivu a kontrolu nad tranzitem přes Hormuzský průliv. Tyto podmínky jsou ze strany USA vnímány jako obtížně přijatelné. Rozdíl mezi oběma stranami snižuje šanci na trvalou dohodu. I když se příměří může ukázat jen jako taktická pauza, reakce trhů byla jednoznačná.
- I v případě příměří může provoz přes Hormuzský průliv zůstat omezený na 10–15 lodí denně. To by znamenalo pokračující úzká hrdla a problémy v dodávkách. Írán může také zavést poplatky a kontrolu nad tranzitem. To naznačuje, že růst nabídky může zůstat strukturálně omezený.
- Izrael naznačil, že příměří se nevztahuje na jeho operace v Libanonu. Úřady zjevně nejsou ochotné se plně sladit s procesem deeskalace mezi USA a Íránem.
- Írán potvrdil, že jednání proběhnou 10. dubna v Islámábádu. Pákistán vystupuje jako klíčový prostředník. Časový rámec ukazuje na úzké okno pro dosažení dohody. Výsledek těchto jednání bude klíčový pro další vývoj konfliktu.
- Místopředseda Fedu Jefferson upozornil na rostoucí inflační rizika spolu se slábnoucím trhem práce. Vyšší ceny ropy komplikují výhled měnové politiky. Fed signalizuje trpělivost a pravděpodobné ponechání sazeb beze změny.
- Reserve Bank of New Zealand ponechala sazby na úrovni 2,25 %, ale varovala před rostoucí inflací a zpomalujícím růstem. Inflace by mohla kvůli vyšším cenám energií dosáhnout zhruba 4,2 %. Banka je připravena sazby znovu zvýšit, pokud budou inflační tlaky přetrvávat.
- Reálné mzdy v Japonsku rostou nejrychlejším tempem za posledních pět let, což posiluje argumenty pro další zvyšování sazeb ze strany BOJ.
- Společnost Anthropic pozastavila veřejné uvedení pokročilého AI modelu kvůli kyberbezpečnostním rizikům. Model dokáže odhalovat zranitelnosti bezprecedentní rychlostí. Nasazován je selektivně za účelem posílení obranných systémů.
