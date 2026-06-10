Konflikt v Íránu nemusí skončit

Nejdůležitějším tržním předpokladem ohledně konfliktu v Íránu je, že konflikt musí v blízké budoucnosti a tak či onak skončit. Tento předpoklad je natolik rozšířený, že většina účastníků trhu si ani neuvědomuje, že ho dělá. Co když je to ale optimistický předpoklad?
Konflikt v Íránu se dočasně přesunul mimo svou horkou fázi a nyní se nachází v období dlouhých mírových jednání, která jsou přerušována jednotlivými přestřelkami mezi americkou koalicí a Íránem a jeho zástupnými silami. Taková situace už má precedent, například ve válce na Ukrajině.
NATGAS (D1)
Přestože zemní plyn, zejména při pohledu přes americké kontrakty, není ideálním nástrojem pro měření sentimentu, zůstává důležitým ukazatelem v kontextu dodávek plynu do Evropy během prvních čtvrtletí války. Zdroj: xStation5
Během zhruba prvního půlroku konfliktu velká část trhu očekávala, že konflikt tak či onak skončí, už jen kvůli ekonomickému tlaku, který vytvářel. Tento konflikt nyní trvá déle než čtyři roky a katastrofické scénáře se nenaplnily ani pro jednu stranu.
Mohlo by se totéž stát v Perském zálivu?
Vše nasvědčuje tomu, že ano. Ne proto, že by byl konflikt ziskový, protože je ekonomicky ničivý pro obě strany, ale proto, že oběma stranám brání v uzavření míru neprůchodné hranice dané realitou jejich politických systémů.
USA
- Ochota USA ke kompromisu je do značné míry určována domácími tlaky politické a ekonomické povahy. Rostoucí inflační očekávání a klesající indexy jsou katastrofální pro výsledky politické strany, která je aktuálně u moci. To je klíčové v kontextu nadcházejících voleb do Kongresu v polovině volebního období.
- Zároveň mají USA jako vojenský hegemon stále různé možnosti, jak svrhnout íránskou vládu a/nebo zemi částečně okupovat. Nedělají to kvůli politickému, ekonomickému a společenskému tlaku.
Írán
Situace Íránu je téměř zrcadlovým obrazem americké pozice.
- Írán nemá vojenskou schopnost ohrozit americké síly v regionu ani projektovat sílu.
- Vojenské schopnosti Íránu jsou přísně omezené na potlačování vlastního obyvatelstva a provádění raketových a dronových útoků, především proti infrastruktuře.
- Navzdory tomu, že Írán nemá schopnost konflikt rozhodnout, jeho požadavky zůstávají maximalistické a zahrnují:
- Zachování jeho jaderného programu
- Uznání jeho kontroly, nebo spíše převedení kontroly nad Hormuzským průlivem
- Odstranění sankcí vůči zemi.
Navzdory vojenské a ekonomické slabosti je Írán zároveň necitlivý vůči politickému, společenskému i ekonomickému tlaku. Je třeba mít na paměti, že:
- Írán je fundamentalistický a totalitní stát. Frakční povaha íránského mocenského centra na tom nic nemění.
- Islámská republika je stát, který není ochoten, ne-li neschopen, dělat kompromisy, a to jak doma, tak v zahraničí. Jasně to ukazuje nejen samotný konflikt, ale také reakce Íránu na protesty na přelomu let 2025 a 2026.
Důležité však je také toto:
- Mírová dohoda zůstává extrémně nepravděpodobná, ale ne nemožná.
- Eskalace konfliktu ze současné úrovně zůstává pravděpodobná, ale aktuálně není základním scénářem.
Uvízne trh v průlivu?
Analytici a investoři se v extrémních situacích často opírají o precedenty. Současná situace však navzdory zdání žádný precedent nemá. Rok 2025 není rok 2008 ani 70. léta.
- USA jsou nyní čistým vývozcem a největším producentem ropy na světě.
- Evropa má diverzifikovanou síť dodávek energií a energetických zdrojů.
- Obě ekonomiky jsou na ropu mnohonásobně méně citlivé než před několika desetiletími.
- Ropný trh navíc ochlazuje slabý spotřebitelský sentiment a trh práce, i když v kontextu nedávných dat je možné, že bod obratu už máme za sebou.
Ropa nebude za 200 USD, protože už ji nikdo nepotřebuje natolik, aby za ni tolik zaplatil.
Situace vypadá hůře v Asii, kde je ropa z Blízkého východu stále základem ekonomiky. I zde však máme dvourychlostní trh: Čína a Japonsko na jedné straně a všichni ostatní na straně druhé.
Právě asijské země pravděpodobně nejvíce doplatí na konflikt a jeho dlouhodobý charakter.
Čína a Japonsko mají obrovské zásoby ropy a silné finanční systémy schopné financovat náhradní a nouzové dodávky. Čína je zde obzvlášť důležitá. Tím, že čerpá své ropné rezervy, zvyšuje export a zaplavuje trh stále větším objemem produktů. To je klíčové téma v boji proti inflaci na vyspělých trzích.
Země jako Indie, Vietnam a Indonésie jsou ve velmi obtížné situaci. Nedostatek rezerv nebo dostatečné domácí produkce v kombinaci s tlakem AI na levnou pracovní sílu řadí tyto země mezi největší poražené konfliktu v Zálivu.
Je tomu opravdu tak?
Úzký segment investorů, kteří mají díky blízkosti k odvětví a odbornosti mnohem kvalitnější výhledy pro ropný trh, tvoří investoři specializovaní na námořní logistiku. Obrovské nákladní lodě jsou krevním oběhem globální ekonomiky a tankery jsou jeho důležitou součástí.
Pokud by firmy a investoři započítávali další úzká hrdla v Hormuzském průlivu, proč objednávky tankerů rostou nejrychlejším tempem v historii? Protože trh pravděpodobně nezapočítává otevření průlivu, ale zásadní změnu režimu obchodování s ropou.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Teoreticky je cena funkcí poptávky a nabídky. Strana poptávky musí kompenzovat straně nabídky riziko, pokud takové riziko existuje. Pokud je poptávka schopna pokrýt dostatečně vysokou ziskovou marži, komodita se nakonec k příjemci dostane. Nic nenasvědčuje tomu, že by trh s ropou a námořní přepravou měl fungovat jinak.
Lze také teoretizovat, že vzhledem k relativně primitivnímu způsobu, jakým Írán provádí útoky na lodě, se loděnice a rejdaři mohou přizpůsobit provozu v ohrožených regionech. Není přehnanou spekulací, že instalace mírného pancéřování a výztuh, protivdronových sítí a komerčních rušicích systémů na tankery by snížila schopnosti Íránu na ekonomicky přijatelně nízkou úroveň...
...zároveň je poptávka po tankerech jasně cyklická, což je vidět i na grafu. Lodě postavené v 90. letech a po roce 2000 jsou už na konci své provozní životnosti a naléhavě potřebují náhradu. Sankce vůči Rusku, Íránu a Venezuele zároveň odstranily z trhu významný objem přepravní kapacity, který je nutné nahradit.
Na druhou stranu však cykličnost objednávek může také naznačovat bod obratu a signalizovat vrchol cen ropy, po kterém by následoval hluboký a dlouhodobý výprodej. Takový scénář by se stal základním scénářem, pokud by se USA a Írán navzdory všemu dokázaly dohodnout.
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