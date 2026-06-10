Bitcoin vypadá levně, ale je to už dno? Kryptotrhy čekají na katalyzátor

Silný americký dolar a obavy z inflace nadále tlačí na Bitcoin. Dnešní zveřejnění CPI v USA mělo na BTC jen malý okamžitý dopad, ale nedávná série silnějších než očekávaných dat z trhu práce dále zatížila sentiment na kryptoměnovém trhu.
Po poklesu zhruba o 50 % z rekordních maxim dosažených na podzim 2025 se nyní Bitcoin podle několika klíčových on-chain metrik, včetně těch sledovaných společností Grayscale, jeví jako podhodnocený. Ocenění však zatím nedosáhlo hluboce diskontovaných úrovní, které byly vidět na předchozích cyklických dnech. Zároveň ale neexistuje záruka, že tento cyklus přesně zopakuje předchozí medvědí trhy.
Inflace a regulatorní výzvy v USA
Regulatorní výhled ve Spojených státech se v posledních týdnech zřejmě zhoršil. Pokrok u zákona CLARITY Act, klíčové legislativy pro kryptoměnové odvětví, zpomalil, což vyvolává pochybnosti o zavedení vstřícnějšího regulatorního rámce pro kryptoměny.
Nejistota kolem návrhu zákona by se mohla zvýšit před volbami do Kongresu v polovině volebního období, protože demokraté a republikáni nadále zastávají odlišné názory na digitální aktiva. Případné vítězství demokratů v těchto volbách by část kryptoměnového trhu mohla vnímat jako méně příznivý výsledek.
Galaxy Digital nedávno snížila pravděpodobnost schválení zákona CLARITY Act ze 75 % na 60 %. Jako důvod uvedla omezený počet pracovních dnů Senátu do konce letošního roku a pokračující kontroverze kolem této legislativy.
Největším rizikem pro Bitcoin se však aktuálně zdá být spíše inflace než regulace. Trvale zvýšená inflace nemusí nutně zvyšovat pravděpodobnost růstu sazeb, ale výrazně omezuje prostor Fedu pro zahájení měnového uvolňování. Na začátku roku mnoho investorů považovalo snižování sazeb za téměř nevyhnutelné.
Prudké přecenění těchto očekávání podpořilo pokles Bitcoinu. Pokud bude napětí na Blízkém východě přetrvávat, zvýšené ceny ropy mohou dál zatěžovat riziková aktiva během 3. a 4. čtvrtletí. Naopak mírová dohoda s Íránem by mohla působit jako pozitivní katalyzátor pro Bitcoin i širší tržní sentiment a potenciálně znamenat obrat v momentu.
Bitcoin vypadá levně, ale může být ještě levnější?
Během předchozích cyklických den zaznamenal Bitcoin výrazně hlubší poklesy, které podle on-chain oceňovacích metrik vytvářely ještě atraktivnější příležitosti. Současné prostředí proto zatím nepředstavuje typickou fázi kapitulace, která historicky doprovázela významná tržní dna.
Výprodej vyvolaný pandemií a kolaps FTX na konci roku 2022 nabídly mnohem jasnější valuační příležitosti. Zároveň je ale obtížné ignorovat fakt, že investoři i v těchto obdobích konzistentně očekávali ještě hlubší poklesy.
Současné tržní prostředí sice nepřipomíná klasickou kapitulační událost, ale neexistuje záruka, že dno tohoto medvědího trhu musí vzniknout během období extrémní paniky. Takový vývoj zůstává možný, ale není jisté, že bude nakonec nutný k ukončení probíhajícího downtrendu.
Jedním z důvodů je, že býčí trh Bitcoinu v letech 2024 až 2026 přinesl relativně menší zisk ve srovnání s býčími cykly v letech 2017 a 2021. Současná korekce se proto může ukázat jako mělčí.
Navíc navzdory silnému výprodeji, zejména u altcoinů, se odvětví aktuálně nezdá být zranitelné vůči typu „černých labutí“, jaké jsme viděli při kolapsu Terra/Luna a FTX v roce 2022. Velká část nadměrné páky a rizika byla z trhu odstraněna už před několika lety, takže ekosystém je dnes pravděpodobně ve zdravější kondici.
Strategy pokračuje v agresivní akumulaci Bitcoinu, ale společnost si udržuje dostatečnou provozní likviditu a neočekává se, že by čelila významným splátkám dluhu před lety 2028 a 2029. Pokud by byla Strategy nakonec nucena Bitcoin prodávat a spustila další výrazný propad trhu, znamenalo by to nejdelší medvědí trh v historii kryptoměn a fakticky by to narušilo tradiční čtyřletý halvingový cyklus.
Spotové bitcoinové ETF, které v předchozích cyklech neexistovaly, mezitím mohou pomáhat tlumit tlak na pokles. Čisté toky do ETF zůstávají od jejich spuštění výrazně pozitivní a představují strukturální zdroj poptávky.
Technický výhled Bitcoinu (D1)
Z technického pohledu nyní Bitcoin zažil třetí výrazný poklesový impuls od podzimu 2025. Předchozí dva výprodeje byly podobné velikosti. Pokud by se historie opakovala, další významná zóna podpory by se mohla objevit kolem 55 000 USD.
Zdroj: xStation5
Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:
- Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
- Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
- Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kryptoměny: Jak začít investovat bezpečně a efektivně v roce 2025
- Jak investovat do Bitcoinu?
- Day trading pro začátečníky – Co je intradenní obchodování?
Konflikt v Íránu nemusí skončit
BREAKING: Inflace CPI v USA v souladu s očekáváním
Kryptoměnová euforie mizí, Bitcoin padá do ztrátové zóny ₿
Vymyká se inflace kontrole?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.