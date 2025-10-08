Ranní shrnutí (08.10.2025)

- Futures na americké indexy sa pred uverejnením zápisu FOMC obchodujú bez zmeny.
- NZD je dnes najslabšou menou G10 po tom, čo RBNZ snížila sadzby o 50 bazických bodov.
- Zlato prekonalo hranicu 4 000 USD za uncu.
- Americké indexové futures se obchodují beze změny, což signalizuje opatrnost po nedávném růstu poháněném optimismem ohledně umělé inteligence a smíšenými výsledky společnosti Oracle. Investoři také očekávají dnešní zveřejnění zápisu z posledního zasedání FOMC. EU50 posiluje o 0,15 %.
- Obchodování v asijsko-pacifickém regionu zůstává utlumené kvůli státním svátkům v Číně a Jižní Koreji, zatímco pesimismus je podpořen poklesem technologických akcií po zklamání marží společnosti Oracle (Baidu: -4 % na předburzovním trhu na Wall Street). Proakciový sentiment vyvolaný vítězstvím Sanae Takaichiové v boji o vedení japonské LDP také slábne. Regionální indexy se obchodují v červených číslech (HK.cash a CHN.cash: -1,4 %, JP225: -0,45 %, AU200.cash: -0,2 %).
- Novozélandská centrální banka nečekaně snížila úrokové sazby o 50 bazických bodů na 2,5 % (konsensus Bloomberg: -25 bazických bodů). Rozhodnutí bylo jednomyslné a banka naznačila ochotu k dalšímu snižování. Podle RBNZ by slabá ekonomická aktivita mohla být dále zatížena opatrností spotřebitelů, což by také mělo přispět k přiblížení inflace ke středu cílového rozmezí 1–3 %. NZD je dnes nejslabší měnou G10.
- Přebytek běžného účtu Japonska vzrostl nad očekávání na 3,776 bilionu jenů (konsensus Bloomberg: 3,55 bilionu, předchozí: 2,684 bilionu).
- Na devizovém trhu je novozélandský dolar pod silným prodejním tlakem po holubičí akci a tónu RBNZ (NZDUSD: -1 %, EURNZD: +0,65 %). Index amerického dolaru roste již třetí seanci v řadě (+0,3 % na 98,63) a dosahuje nejvyšší úrovně od 22. srpna. Libra, frank a jen (nejslabší od února) oslabily vůči dolaru přibližně o 0,3 %. EURUSD klesl o 0,34 % na 1,1616.
- Cena zlata poprvé v historii překročila hranici 4 000 USD za unci (+1,3 %) v souvislosti s pokračujícím uzavřením americké vlády. Růst se rozšířil i na další drahé kovy: stříbro posílilo o téměř 2,3 % na 48,90 USD za unci, zatímco platina a palladium přidaly přibližně 2,2 %.
- Ropa Brent a WTI prodloužily své zisky o dalších 0,3 %, zatímco zemní plyn (NATGAS) oslabil o 0,9 %.
- Kryptoměny pokračují v poklesu. Bitcoin klesl o dalších 0,5 % na 121 620 USD, Ethereum oslabilo o 1,3 % na 4 432 USD a další významné altcoiny jsou také v červených číslech, včetně Solany (-1,9 %), Dogecoinu (-1,8 %) a Polygonu (-1,6 %).
