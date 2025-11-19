Pravidelný výhled měnových trhů

EUR/USD: V minulém týdnu zůstalo euro pod tlakem
Po potvrzení slabého růstu HDP eurozóny (cca 0,2 % q/q) a inflace lehce nad 3 %, což dál podporuje scénář stagnace a opatrný přístup ECB. V USA byl kalendář relativně klidný, ale říjnový CPI kolem 2,5 % y/y potvrdil, že prodejci zatím absorbují významnou část celních nákladů do svých marží. Ukončení amerického shutdownu navíc snížilo politickou nejistotu a pomohlo udržet sentiment vůči USD stabilní. Pro kurz dolaru přetrvává řada rizik.
Výhled pro následující týden:
V eurozóně nás čekají předběžná PMI z hlavních ekonomik. Pokud se výrobní indexy udrží pod hranicí 50 bodů a služby jen těsně nad ní, euro zůstane v defenzivě; lepší čísla by naopak krátkodobě zlepšila sentiment. U dolaru je situace složitější. Kalendář sice formálně počítá s balíkem říjnových dat (trh práce, sentiment, aktivity), ale kvůli právě skončenému shutdownu vůbec není jisté, že budou tato čísla včas k dispozici. Trh tak musí počítat s možností odkladů nebo neúplných statistik – a tedy s tím, že hlavními hybateli mohou být spíše komentáře Fedu a pohyb výnosů než samotná makrodata. Pokud se data přece jen bez větších zpoždění objeví a budou silnější, pomůže to dolaru; jejich absence nebo slabší čísla by naopak mohly dolar oslabit přes nižší důvěru v růstový příběh.
EUR/CZK: Koruna v uplynulém týdnu znovu ukázala svou relativní stabilitu
Koruna potvrdila stabilitu po zveřejnění české inflace na úrovni 2,5 % meziročně, tedy v tolerančním pásmu ČNB. Další snížení sazeb proto není na obzoru, což pomáhá držet kurz koruny na silných úrovních.
Výhled pro následující týden:
Část dat už máme k dispozici. Říjnový index cen výrobců (PPI) meziročně klesl o 1,2 % v souladu s očekáváním. Oproti jednoprocentnímu zářijovému poklesu jde o mírné prohloubení propadu cen. Dezinflační trend ve výrobních cenách tak pokračuje a postupně vytváří prostor pro opatrné uvolňování politiky ČNB v dalších čtvrtletích, zároveň ale znamená, že kurz koruny bude citlivější na globální sentiment a pohyb rizikových prémií. Trh nyní bude sledovat hlavně průmyslovou výrobu. Důležitý bude i vývoj nálady v eurozóně; slabší obraz evropské ekonomiky obvykle zvyšuje regionální averzi k riziku a může přinést vyšší volatilitu na EUR/CZK.
USD/JPY: Japonský jen dál ztrácel pod tlakem širokého úrokového diferenciálu
Japonský jen dál doplácel na výrazný výnosový rozdíl mezi USA a Japonskem, přičemž domácí data v USA chyběla. Japonský jen pouze kopíroval pohyb amerických výnosů. Stabilnější vnímání dolaru po konci shutdownu a relativně vyšší americké sazby podporovaly vyšší úrovně USD/JPY.
Výhled pro následující týden:
Z klíčových údajů tohoto týdne už bylo zveřejněno japonské HDP za 3Q – anualizovaně kleslo o 1,8 %, což je sice lepší než očekávaný pokles o 2,5 %, ale i tak potvrzuje slabší výkon ekonomiky a podporuje názor, že BoJ nebude spěchat s utažením politiky. Tím zůstává tlak na slabší JPY zachovaný. Další na řadě budou inflační data; vyšší inflace by mohla obnovit debatu o úpravě výnosové křivky a tempo oslabování jenu částečně zbrzdit.
GBP/USD: Na libře se v posledních dnech opět naplno projevila citlivost na slabší makrodata
Libra oslabila po kombinaci slabších dat z trhu práce a růstu: více nových žadatelů o podporu, zpomalující mzdy a HDP jen kolem 0,1 % q/q. To potvrzuje ochlazování britské ekonomiky a zvyšuje pravděpodobnost, že BoE nebude schopná držet sazby vysoko tak dlouho, jak se dříve čekalo.
Výhled pro následující týden:
Dnešní inflace CPI ukázala meziroční zpomalení na 3,6 % a meziměsíční růst cen o 0,4 %. Dezinflační trend tedy pokračuje, ale tempo poklesu inflace není tak rychlé, aby BoE mohla bez obav přejít k agresivnímu snižování sazeb. Trh proto spíše upravuje očekávání směrem k pozvolnějšímu uvolňování politiky. Další směr určí především páteční maloobchodní tržby a předběžná PMI – slabší spotřeba a měkčí průzkumy by znovu otevřely prostor pro oslabení GBP, zatímco odolnější data by část posledního tlaku na libru zmírnila.
