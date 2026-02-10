Ranní shrnutí (10.02.2026)

- Akcie zůstávají na vzestupné trajektorii: globální akciové indexy prodloužily rally, přičemž široký index MSCI All Country World Index vzrostl přibližně o 0,2 % na nové rekordní maximum. Asie poskytla silnější impuls, když vzrostla o 1,3 % a také se přiblížila historickým maximům. Futures na americké a evropské akciové indexy jsou stabilní, zatímco index S&P 500 zakončil předchozí seanci poblíž lokálních maxim. Americké akcie jsou na vysoké úrovni, ale trh stále není „plně přesvědčen“.
- Motor růstu: technologie jsou zpět ve hře: oživení amerických technologických akcií zmírnilo tlak po nedávné vlně obav z „přehřátí“ výdajů na umělou inteligenci. V Asii udávaly tón technologické společnosti, mezi nimiž vynikala SoftBank, která má expozici vůči OpenAI a Oracle. Riziková chuť se opět přiklání k kupujícím.
- Makroekonomika USA v centru pozornosti: obchodníci se připravují na klíčová data z USA, která by mohla změnit očekávání ohledně vývoje sazeb Fedu. V 12:00 bude zveřejněna zpráva NFIB Small Business Optimism. V 14:15 bude následovat změna zaměstnanosti ADP. V 14:30 budou trhy analyzovat maloobchodní tržby v USA spolu s cenami vývozu a dovozu. Obchodníci s komoditami budou také sledovat zprávu USDA WASDE, která je naplánována na 18:00 a která přinese aktualizované odhady nabídky a poptávky na zemědělských trzích.
- FX: jüan posiluje, dolar stagnuje: CNY posílil na nejvyšší úroveň od května 2023 poté, co se objevily zprávy, že Čína povzbudila banky ke snížení expozice vůči americkým státním dluhopisům. DXY (USDIDX) se dnes konsoliduje bez jasného směru.
- Kovy: zlato zaznamenalo realizaci zisků: po dvou dnech růstu zlato oslabilo, což je klasická realizace zisků v prostředí vyšší volatility. Trh se stále snaží vybudovat stabilní základnu po předchozím prudkém výprodeji. Podobný pohyb je patrný u stříbra, platiny a palladia.
- JPY: mírné posílení po víkendových politických událostech: po významném volebním vítězství premiéra Takaichiho posílil jen o přibližně 0,4 % a stále se obchoduje poblíž 155 za dolar. Klíčovou otázkou nyní je, zda se jedná o trvalejší trend, nebo o jednorázovou reakci.
- Kryptoměny: ochlazení po silných úrovních: Bitcoin v pondělí klesl pod 70 000 USD a zatím se mu nepodařilo tuto úroveň znovu dosáhnout, což je v souladu s opatrnějším přístupem k riziku po sérii prudkých pohybů. Ethereum se obchoduje poblíž 2 000 USD. Po nedávném poklesu kryptoměnové nástroje BitMine Immersion a Strategy absorbovaly další nabídku a nakoupily ETH a BTC v hodnotě přibližně 80 milionů USD.
- Summit Trump–Xi na začátku dubna a komentář Fedu: Bílý dům nepotvrdil původní zprávy zveřejněné Axiosem. Miran z Fedu poznamenal, že cla mohou v průběhu času umožnit snížení úrokových sazeb a v současné době nejsou klíčovým faktorem inflace. Bostic z Fedu mezitím uvedl, že nejnovější slabá data z trhu práce hovoří pro opatrnost v rozhodovacím procesu centrální banky.
US100 (interval H1)
Při pohledu na technický graf futures Nasdaq 100 (US100) je patrné, že index dosud nedosáhl hodinové trendové linie. Úroveň 25 550 je posílena jak touto trendovou linií, tak 61,8% Fibonacciho retracementem posledního vzestupného impulsu, který index stáhl zpět z téměř rekordních maxim. Tato oblast může působit jako potenciální zóna nejsilnějšího odporu. Na druhou stranu se jako potenciálně důležitá úroveň podpory jeví 38,2 % Fibonacciho retracement kolem 25 000, podporovaný předchozími cenovými reakcemi.
Zdroj: xStation5
