Ranní shrnutí (10.09.2025)

- Futures na americké a evropské indexy začínají den opatrným růstem (US100, US500: +0,1 %; EU50 a US30 beze změny).
- Společnost Apple (AAPL.US) po představení řady iPhone 17 rozšiřuje včerejší poklesy v rámci odpoledního obchodování (-0,1 %). Přestože se očekává, že nejnovější ceny podpoří marže (např. prémiový iPhone 17 Pro Max za 1 999 USD), investoři zůstávají opatrní vzhledem ke konkurenci ostatních výrobců a obecnému „zpoždění“ Applu při zavádění umělé inteligence.
- Donald Trump podle Financial Times a CNBC tlačí na Evropskou unii, aby na Čínu a Indii uvalila až 100% cla za dovoz ruské ropy. Americký prezident rovněž deklaroval připravenost zrcadlit případná opatření uvalená EU. Trumpova administrativa je stále více nespokojena s nedostatečným pokrokem ve válce na Ukrajině a s prohlubujícími se vazbami mezi Moskvou, Pekingem a Dillí.
- Federální soud, který se zabývá případem guvernérky Fedu Lisy Cookové proti Trumpovi, rozhodl, že během procesu může zůstat ve své funkci a vykonávat své povinnosti ve Fedu. Předběžné rozhodnutí zasahuje do snahy administrativy o větší vliv na složení a činnost Fedu.
- Asijsko-pacifické indexy jsou celkově vyšší a rozšiřují tak včerejší optimismus z Wall Street. Největší zisky zaznamenávají čínská Šanghaj a Hongkong (S20cash, CNH.cash, HK.cash: cca +1,1 %). Rostou také japonské futures na Nikkei 225 (JP225: +0,45 %) spolu s australským S&P/ASX 200 (AU200.cash: +0,35 %). Tchajwanský TAIEX dosáhl rekordního maxima (+1,4 %), zatímco indický Nifty 50 se zbavuje geopolitických obav (+0,6 %).
- Spotřebitelské ceny v Číně v srpnu klesly více, než se očekávalo (-0,4 % r/r oproti prognóze -0,2 %, předchozí 0 %), což signalizuje zesilující deflační tlak. Jádrová inflace (bez potravin a energií) vzrostla o 0,9 %. Slabý údaj odráží bazické efekty, prudký pokles cen potravin (-4,3 %) a slabou spotřebitelskou poptávku, která zatěžuje zboží dlouhodobé spotřeby (-3,7 %). Inflace PPI se mírně stabilizovala (zlepšení z -3,6 % na -2,9 %).
- Zásoby ropy v USA podle API minulý týden nečekaně vzrostly o 1,25 mil. barelů (prognóza: -1 mil., předchozí: +0,66 mil.). Futures na ropu Brent a WTI zaznamenávají již třetí seanci v řadě zisky (OIL: +0,8 %), zatímco futures na NATGAS zřejmě konsolidují (-0,3 %).
- Americký dolar mírně koriguje včerejší zisky vůči většině měn (USDIDX: -0,05 %). Nejsilnější jsou protinožské měny (AUDUSD, NZDUSD: +0,4 %) a na ropu navázaná norská koruna (USDNOK: -0,1 %). EURUSD se obchoduje beze změny (1,171).
- Zlato se po včerejším poklesu ze svého historického maxima na 3 642 USD za unci odrazilo o 0,4 %; futures na stříbro jsou rovněž výše (+0,5 % na 41,07 USD za unci).
