Ranní shrnutí (14.10.2025)

- Wall Street částečně obnovila ztráty z konce páteční seance, k čemuž přispělo nedělní smířlivé poselství Donalda Trumpa a signály z Pekingu naznačující ochotu obnovit obchodní jednání.
- Scott Bessent ve včerejším rozhovoru potvrdil, že plánované setkání prezidenta Trumpa a prezidenta Si je stále v kalendáři, a zároveň varoval, že pokračující uzavření vlády začíná mít negativní dopad na hospodářskou aktivitu.
- Čínské ministerstvo obchodu poznamenalo, že obchodní rozhovory s USA pokračují na pracovní úrovni, ačkoli Peking současně zahájil vyšetřování dopadu amerických cel na čínský dopravní sektor, které se zaměřuje na pět amerických podniků.
- Peněžní index S&P 500 si připsal 1,5 % a Nasdaq si polepšil o 2,2 %; futures však dnes otevírají níže, přičemž US500 ztrácí 0,35 % a US100 klesá o 0,5 %.
- Asijské trhy se obchodují níže, ačkoli futures na čínské indexy vykazují ztráty pouze v řádu několika bazických bodů. Větší poklesy jsou zaznamenány v Japonsku, kde Nikkei 225 klesá o 0,35 % a HK.cash ztrácí 0,2 %. Naopak jihokorejský index KOSPI dosáhl historického maxima díky silným prognózám zisku společnosti Samsung.
- Index podnikatelské důvěry NAB v Austrálii v září vzrostl na 7 bodů (ze 4 bodů v srpnu), což souvisí se zrychlením prodeje a rozšířením marží, které kompenzují slabost na trhu práce.
- Zápis z posledního zasedání RBA naznačuje, že banka zachovává trpělivost, pokud jde o další snižování sazeb, a konstatuje, že zatímco úrokové sazby zůstávají na restriktivní úrovni, aktivita na trhu nemovitostí je nadále silná.
- RBA uvedla, že posilování australského dolaru (AUD) je v souladu s fundamentálními faktory a posuny ve výnosech, což signalizuje, že banka nehodlá zvyšovat současnou restriktivní měnovou politiku.
- Goldman Sachs předpokládá, že současná odstávka vlády by mohla být nejdelší v historii, a odhaduje, že každý týden ubírá 0,11 procentního bodu z meziročního růstu ve 4. čtvrtletí; GS nicméně očekává oživení po obnovení práce vlády a předpokládá, že Fed v říjnu přistoupí ke snížení úrokových sazeb navzdory nedostatku aktuálních ekonomických údajů.
- Rabobank předpokládá, že AUD/USD se bude v nejbližší době obchodovat na úrovni 0,65 a následně během příštích 12 měsíců postoupí na 0,68.
- Statistický úřad práce (BLS) oznámil, že 24. října bude zveřejněn údaj o indexu spotřebitelských cen (CPI).
- Šílenství na trhu s drahými kovy pokračuje, zlato dosáhlo hodnoty 4 167 USD za unci a stříbro překročilo 53 USD za unci. Výpůjční náklady na stříbro dosáhly na londýnské burze 30 % měsíčně, což nutí obchodníky pokrývat krátké pozice; Goldman Sachs varuje, že v případě zhroucení trhu postrádá stříbro podporu centrálních bank, která je základem zlata, a upozorňuje, že trh se stříbrem je pětkrát menší a méně likvidní.
- Ropa po včerejším mírném růstu obnovila svůj pokles a obchoduje se pod 60 USD za barel (WTI); zemní plyn se po 1% poklesu blíží 3 USD/MMBTU.
- Americký makroekonomický kalendář zůstává prázdný kvůli pokračujícímu uzavření vlády; v 18:20 SEČ je však naplánováno vystoupení předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella.
- Dnes naplno začíná výsledková sezóna, očekávají se výsledky významných firem včetně JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo, BlackRock a J&J.
