Ranní shrnutí (16.01.2026)

- Americké akciové indexy včera výrazně posílily a navázaly na předchozí růst na Wall Street. Klíčovým motorem zisků byl obnovený optimismus ohledně technologických akcií, který podpořil solidní výkonnost napříč trhem. Index S&P 500 vzrostl o téměř 0,3 %, Nasdaq přidal přes 0,2 % a Dow Jones vedl růst s nárůstem o 0,6 %.
- Údaje o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA ukázaly, že Fed má prostor zůstat trpělivý při rozhodování o dalším nastavení politiky.
- Počet žádostí klesl pod 200 tisíc, což bylo výrazně pod tržním očekáváním ve výši 215 tisíc. Pravděpodobnost snížení sazeb v dubnu klesla pod 40 %, což signalizuje, že trh postupně přestává započítávat další uvolňování měnové politiky.
- Navzdory ujištěním administrativy Donalda Trumpa, že v Íránu nebude vojensky zasahovat, zůstává geopolitické riziko zvýšené. Podle zpráv měl izraelský premiér Netanyahu usilovat o odklad úderů, což naznačuje, že potenciál eskalace nebo zvýšené americké vojenské přítomnosti v regionu stále existuje.
- Asijské akciové trhy uzavřely smíšeně. Akcie technologických firem, zejména výrobců čipů, posílily po lepších výsledcích TSMC. Většina národních indexů, včetně Nikkei 225, Hang Seng a Shanghai Composite, však zakončila obchodování v mínusu. Výjimkou byl australský S&P/ASX 200, který vzrostl téměř o 0,5 %.
- Forex: Japonský jen během asijské seance posílil poté, co ministr financí zdůraznil, že jsou ve hře všechny možnosti, včetně potenciální koordinované intervence s USA na obranu proti nadměrnému oslabování měny. Růst jenu podpořily i signály, že Bank of Japan může urychlit zvyšování sazeb.
- Kanada a Čína oznámily kroky ke zlepšení bilaterálních vztahů a zvažují užší spolupráci v oblasti zemědělství a energetiky.
- Čínská centrální banka (PBOC) stanovila dnešní referenční kurz USD/CNY na 7,0078 – nad očekáváním trhu (6,9722).
- Obavy ohledně americké obchodní politiky se znovu objevily poté, co Bílý dům signalizoval, že cla na AI čipy jsou pouze „prvním krokem“ v širší strategii zaměřené na polovodičový sektor.
- Trh drahých kovů: Cena zlata klesla pod 4 600 USD za unci, stříbro ztratilo přes 2 % a přiblížilo se zpět k hranici 90 USD. Palladium kleslo přibližně o 5 % na 1 730 USD a platina oslabila o více než 3,5 % na 2 320 USD.
- Kryptoměny: Bitcoin mírně vzrostl o 0,1 %, zatímco Ethereum zůstalo prakticky beze změny.
