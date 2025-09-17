Ranní shrnutí (17.09.2025)

- Futures na hlavní indexy v USA a Evropě zůstávají pod tlakem, což včera ukončilo globální rally, což naznačuje, že investoři před dnešním rozhodnutím Fedu zadržují dech (US500: -0,05 %, EU50 beze změny).
- Ursula von der Leyen včera hovořila s Donaldem Trumpem o zvýšení ekonomického tlaku na Rusko, jehož ekonomika je podporována příjmy z prodeje fosilních paliv. Evropská komise v současné době připravuje 19. balíček sankcí, který mimo jiné zahrnuje rychlejší postupné ukončení všech nákupů ruských energetických zdrojů.
- Donald Trump podal žalobu na The New York Times ve výši 15 miliard dolarů a obvinil noviny z pomluvy, „průmyslového“ hanobení a zasahování do voleb v roce 2024.
- Nálada v asijsko-pacifickém regionu je smíšená. V Číně pokračují zisky (CHN.cash: +1,4 %, HK.cash: +1,1 %), které zvedly index HSCEI na nejvyšší úroveň za poslední 4 roky. Japonský Nikkei (JP225) podpořený obchodními údaji dosáhl nového rekordu, od kterého se však od té doby stáhl a v současné době se obchoduje beze změny. AU200.cash klesl o 0,3 %.
- Pokles japonského exportu byl nakonec mnohem menší, než se očekávalo (-0,1 % r/r, prognóza -1,9 %, předchozí -2,6 %), hlavně díky silnému oživení dodávek do Asie (+1,7 %) a Evropy (+7,7 %), které pomohlo vyrovnat pokles obchodu s USA (-13,8 % r/r). Dodávky automobilů do USA zůstávají v propadu (-28,3 %, předchozí: -28,4 %).
- Deficit běžného účtu Nového Zélandu ve 2. čtvrtletí činil 3,4 mld. USD, což je o 702 mil. USD méně než v předchozím čtvrtletí. Zlepšení bylo způsobeno hlavně snížením deficitu primárního příjmu, který kompenzoval pokles vývozu zboží a služeb.
- Index spotřebitelské důvěry Nového Zélandu klesl z 91,2 na 90,9 v reakci na stále rostoucí životní náklady (včetně inflace potravin).
- Volatilita na devizovém trhu je velmi utlumená, což odráží napětí před rozhodnutím Fedu. Dolar se po poklesu na rekordní minima opatrně zotavuje (USDIDX: +0,1 %). Nejslabší jsou v současné době švýcarský frank (USDCHF: +0,15 %) a měny australského a novozélandského dolaru, které končí svůj nedávný růst (AUDUSD, NZDUSD: -0,1 %). Libra a jen jsou stabilní, EURUSD klesl o 0,05 % na 1,186.
- Drahé kovy zaznamenávají první jasnou korekci za týden. Zlato klesá o 0,3 % na 3680 USD za unci, zatímco stříbro kleslo o 1,3 % na 41,94 USD za unci. Palladium je také v červených číslech (-0,4 %).
- Ropa Brent a WTI přerušily třídenní růst (OIL: -0,2 %, OIL.WTI: -0,7 % po rolloveru), zatímco NATGAS se po včerejším výkyvu volatility obchoduje beze změny.
