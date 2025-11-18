📌US500 ztrácí 1 %

V posledních týdnech došlo k prudkému obratu sentimentu a krátkodobého trendu na akciovém trhu. Za poslední tři týdny široký index S&P 500 ztratil více než 5 %, zatímco Nasdaq 100 klesl o více než 7 %.
- Ačkoli neexistuje jediný konkrétní spouštěč této korekce a výsledková sezóna v USA byla poměrně solidní, hlavními důvody zůstávají: nejistota ohledně stavu ekonomiky kvůli absenci aktuálních dat (shutdown vlády), vysoké valuace akcií a riziko nadměrné koncentrace kapitálu do úzké skupiny vybraných titulů.
- Investoři začínají zohledňovat méně optimistické scénáře a ztrácí jistotu v pokračování růstového trendu v AI segmentu. To je vidět například na poklesech akcií CoreWeave (CRWV.US) a japonské Softbank – vnímaných jako „nejagresivnější“ hráči v oblasti infrastruktury pro umělou inteligenci.
- Obavy panují i ohledně dopadu vládního shutdownu na ekonomiku, slabší spotřebitelské důvěry a ochlazujícího trhu práce. Jedním z jasných signálů je i poslední výsledková zpráva společnosti Home Depot (HD.US), která výslovně varovala před zpomalováním hospodářství.
- Za této situace začal FOMC v posledních týdnech signalizovat, že snížení sazeb v prosinci není tak jisté, jak se trhu donedávna zdálo. Šance na prosincové snížení klesla z cca 40 % minulý týden na pouhých 20 % tento týden. Akciové valuace na tento scénář reagovaly „alergicky“.
Po poklesu indexu S&P 500 pod úroveň 6 728 bodů se ke skupině prodávajících přidaly i CTA fondy. Vzhledem ke své strategii do té doby poklesy neprohlubovaly, dokud se index držel nad 50denním EMA. Nyní však tzv. „systematické strategie“ ztěžují možnost rychlého obratu a odrazu, protože CTAs musí prodávat spolu s trhem. Krátkodobě tak zůstávají klíčovými faktory pro další vývoj trhu výsledky Nvidie a postoj Fedu, který centrální banka oznámí ve středu.
Zdroj: Goldman Sachs FICC
US500 (D1)
Futures na S&P 500 (US500) dnes ztrácí více než 1 % a propadá se pod úroveň EMA50.
Zdroj: xStation5
