Výprodej na dluhopisových trzích❗️ TNOTE klesá pod 1leté minimum 📉

Futures na 10leté americké státní dluhopisy (TNOTE) klesly o 0,6 % na nejnižší úroveň od dubna 2025, protože investoři přehodnocují výhled měnové politiky. Trhy agresivně započítávají jestřábější Fed, k čemuž přispívá zrychlující inflace a diplomatická patová situace po summitu Trump–Si.
Kontrakt TNOTE klesl pod všechny tři exponenciální klouzavé průměry (EMA100, EMA30, EMA10), což potvrzuje medvědí momentum. RSI se však stále obchoduje nad klíčovou úrovní 30. Zdroj: xStation5
Výnosy dosáhly víceletých maxim
Výnos 30letých amerických státních dluhopisů vzrostl na 5,117 %, nejvyšší úroveň od května 2025, protože trhy agresivně přecenily inflační riziko. Tento růst představuje „křest ohněm“ pro nově potvrzeného předsedu Fedu Kevina Warshe, který nyní musí řídit měnovou politiku v situaci, kdy dlouhodobé sazby stále výrazněji přebírají kontrolu nad finančními podmínkami.
Rekordně vysoké výnosy amerických dluhopisů překonávají podobné trendy v jiných zemích. To po summitu Trump–Si znovu podporuje sílu dolaru. Zdroj: XTB Research
Silná inflační data
Série „nepřehledných“ reportů, včetně inflace CPI na 3,8 %, ročního tempa PPI na 6 % a největšího růstu dovozních cen od roku 2022, potvrzuje, že napětí na Blízkém východě se promítá do velkoobchodních i spotřebitelských nákladů. Tato data Fedu stále více ztěžují obhajobu výzev prezidenta Trumpa ke snižování sazeb.
CPI je už výrazně vzdálené od ročního inflačního výhledu PCE Fedu na úrovni 2,7 %. Zdroj: XTB Research
Selhání diplomatického momenta
Ceny energií znovu vzrostly. WTI se dostala nad 104 USD poté, co summit Trump–Si skončil bez konkrétního průlomu v otázce konfliktu s Íránem. Investoři započítávají bolestivý dopad delší blokády a vnímají nedostatek diplomatického pokroku jako přímý katalyzátor trvale vysokých nákladů na energie a dopravu.
OIL.WTI pokračuje v růstu nad 10denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA10, žlutá). Zdroj: xStation5
Globální fiskální tlak
Výprodej se neomezuje pouze na USA. Vzrostly také výnosy německých Bundů, britských Gilts a japonských dluhopisů. Na domácí půdě se fiskální situace USA zhoršuje. Úrokové platby ze státního dluhu jsou nyní druhým největším vládním výdajem po Social Security, což dále zneklidňuje držitele dluhopisů.
Globální obavy na dluhopisových trzích, ačkoli jsou symetrické, podporují dolar jako preferované bezpečné útočiště investorů. To způsobuje výrazné oslabení ostatních měn G10, které se vůči USD zotavovaly díky dubnovému optimismu kolem války s Íránem. Zdroj: XTB Research
