Tři trhy ke sledování příští týden: US100, GBPUSD, GOLD (15.05.2026)

- NVIDIA se chystá zveřejnit své finanční výsledky.
- Mnoho společností ze skupiny Magnificent Seven se stále obchoduje pod svými historickými maximy.
- Červencové futures na ropu Brent uzavřely nad 110 USD za barel.
Hlavním katalyzátorem posledních dnů bylo zveřejnění zvýšených údajů o inflaci v USA, což vedlo k jasné změně sentimentu investorů ohledně trajektorie úrokových sazeb. Mezitím návštěva Donalda Trumpa v Číně nepřinesla výrazný průlom a geopolitická patová situace na Blízkém východě zůstává nevyřešená. Nadcházející týden slibuje mimořádně zajímavý vývoj, kterému bude dominovat kvartální report tržeb společnosti Nvidia. Trhy zároveň zpracují údaje o inflaci ve Spojeném království a zápis z posledního zasedání Fed. Investoři budou také sledovat předběžné hodnoty PMI v Evropě a USA. V tomto prostředí si zvláštní pozornost zaslouží US100 (futures na Nasdaq 100), GBPUSD a zlato.
US100 (futures na Nasdaq 100)
Silné tržby amerických technologických gigantů a optimistický budoucí výhled posunuly americké indexy téměř každý den na nová rekordní maxima. Trh nyní čeká zásadní test v podobě finančních výsledků společnosti Nvidia. Konsenzuální odhady ukazují na zrychlení růstu tržeb, které by měly překročit 78 mld. USD, zatímco trhy tiše počítají s hodnotou nad 80 mld. USD. Zisk na akcii podle GAAP se očekává na úrovni 1,75 USD, což představuje meziroční růst o více než 100 %. Ačkoli jsou tato čísla klíčová, investoři budou v reportu pečlivě sledovat výhled pro nové produktové řady, konkrétně čipy Vera Rubin. Očekává se, že zvýší efektivitu a sníží náklady na generování tokenů u dotazů pro modely AI.
GBPUSD
Americký dolar plošně posílil po vyšších než očekávaných údajích o inflaci. Tento týden se pozornost přesouvá na údaje o inflaci ve Spojeném království, které mohou podobně překvapit směrem vzhůru vzhledem k historii přetrvávajících cenových tlaků v zemi. Kromě středečního zveřejnění CPI přinese úterý report z trhu práce. Ve čtvrtek budou následovat předběžné hodnoty PMI pro Spojené království i USA a v pátek údaje o maloobchodních tržbách. Libra je proto připravena na zvýšenou volatilitu. Trhy aktuálně nezapočítávají vysokou pravděpodobnost zvýšení sazeb ze strany Bank of England v červnu. Takový krok je však plně očekáván do července.
Zlato (GOLD)
S návratem jestřábích očekávání ohledně úrokových sazeb v USA, kdy trh nyní vidí významnou šanci na ještě jedno zvýšení sazeb do konce roku, zlato reagovalo prudkým poklesem. Drahý kov aktuálně prochází korekcí o více než 200 USD. V tomto kontextu je zveřejnění zápisu z jednání Fed klíčovou událostí pro zlato. Ačkoli poslední zasedání Fedu proběhlo pod vedením Jeroma Powella, zápis odhalí převažující sentiment v širším FOMC. Vzhledem k tomu, že vnitřní neshody jsou na nejvyšší úrovni od 90. let, může se zápis z FOMC znovu stát hlavním zdrojem volatility. Investoři zároveň vyhlížejí první vystoupení Kevina Warshe ve funkci předsedy Fedu.
