Ranní shrnutí (19.01.2026)

- Prezident Donald Trump oznámil nová cla na evropské země a Spojené království, která vstoupí v platnost 1. února 2026 ve výši 10 % a od 1. června se zvýší na 25 %, pokud Spojené státy nezískají souhlas s koupí Grónska.
- Seznam zemí, na které se cla vztahují, zahrnuje Dánsko, Francii, Německo, Spojené království, Švédsko, Nizozemsko a Finsko. Iniciativa je prezentována jako požadavek motivovaný bezpečnostními zájmy.
- Evropa a Spojené království okamžitě oznámily odvetná opatření, přičemž zároveň vyjádřily ochotu k jednání před samotným zavedením cel.
- Evropská unie se připravuje na obnovení balíčku odvetných cel ve výši 93 miliard EUR na americké zboží, který byl minulý rok pozastaven. Tento balíček se může automaticky vrátit v platnost 6. února, pokud jednání selžou.
- Lídři EU směřují k mimořádnému summitu, který má koordinovat jednotnou reakci a vyjádřit podporu Dánsku a Grónsku.
- Americké akciové trhy zůstanou dnes uzavřené kvůli svátku Martina Luthera Kinga Jr.
- Americký dolar nejprve posílil, ale následně všechny zisky odevzdal vůči EUR, GBP, AUD a NZD, což odráží skepsi trhu ohledně skutečného zavedení cel.
- Futures na americké akciové indexy a státní dluhopisy otevřely s poklesem a zůstávají pod tlakem, což odráží rostoucí geopolitickou a obchodní nejistotu.
- Evropské futures na akcie rovněž klesají o více než 1,00 %.
- Zlato prorazilo na nové historické maximum nad 4 670 USD. Stříbro vzrostlo o 4,70 % na 93,300 USD.
- Japonské zakázky na strojní zařízení v listopadu meziměsíčně klesly o 11 %, což je více než dvojnásobek očekávaného poklesu a signalizuje slabou investiční aktivitu.
- Růst HDP Číny ve 4. čtvrtletí zpomalil na 4,5 % meziročně, což je nejslabší tempo od znovuotevření ekonomiky, i když celoroční růst za rok 2025 splnil cíl 5 %.
- Silný export vyvážil slabou domácí poptávku, ale maloobchodní tržby (0,9 % y/y) a investice (-3,8 % y/y) zklamaly.
- Ceny nových domů v Číně v prosinci klesly o 0,4 % m/m a 2,7 % y/y, což je nejhlubší meziroční pokles za posledních pět měsíců. Investice do nemovitostí zůstávají hluboko v záporu (-17,2 % y/y) a nadále oslabují důvěru.
- Trh kryptoměn zaznamenává prudší korekci, kterou pohánějí odlivy kapitálu z rizikových aktiv a zpoždění v americkém regulačním procesu, včetně zákona Clarity Act.
Denní shrnutí: „Sell America“ stahuje americká aktiva ze srázu (20.01.2026)
