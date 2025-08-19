Ranní shrnutí (19.08.2025)

- Úterní obchodování na asijských trzích bylo relativně klidné, hlavně díky jednání v Bílém domě.
- Objevilo se mnoho komentářů ohledně podmínek, možností a termínů dalších mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem za zprostředkování USA a finanční podpory Evropské unie. V tuto chvíli se však zdá, že další pokrok v jednáních je zmrazen, dokud Rusko nebo Ukrajina neupustí od svých hlavních podmínek pro podpis příměří (zachování předválečných hranic (Ukrajina) a absolutní absence zahraničních vojsk na ukrajinském území (Rusko)).
- Bezpečnostní záruky, o nichž jednají USA, Ukrajina a EU, mají být podrobně představeny do 10 dnů. Generální tajemník NATO však zdůraznil, že otázka rozmístění vojsk na místě nebyla vůbec projednána.
- Před otevřením hotovostní seance v Evropě ztrácejí hodnotu hlavní futures kontrakty na evropské a americké indexy. DE40 je v současné době nižší o 0,15 %, zatímco US500 ztrácí 0,17 %.
- Agentura S&P ponechala rating USA na úrovni AA+/A-1+ se stabilním výhledem, přičemž poukázala na vysoké deficity a rostoucí dluh, ale neočekává trvalé zhoršení.
- Makroekonomický kalendář pro dnešní seanci zůstává relativně prázdný. Pozornost investorů se obrátí na údaje o CPI z Kanady, zprávy z firem a případné nové geopolitické události.
- Zlato dnes mírně posiluje, což je přímým důsledkem mírného oživení měnového páru EURUSD. Dynamika pohybů na devizovém trhu je v současné době velmi nízká, i když japonský jen si vede relativně dobře, zatímco australský dolar zaznamenává větší ztráty.
- Hlavní energetické komodity ztrácejí na hodnotě. Zemní plyn klesl o 1,14 % a pokračuje v poklesu po nových předpovědích počasí, které naznačují nižší poptávku po této komoditě kvůli chladnějším teplotám.
- Kryptoměnový trh je dnes ráno také ovládán poklesy. BTC klesl o 1,2 %, zatímco Ethereum o 2,4 %.
