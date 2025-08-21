Ranní shrnutí (21.08.2025)

- Wall Street včera uzavřela na nižší úrovni, i když značná část ztrát z počátku seance byla snížena, protože investoři začali „nakupovat pokles“ (S&P 500: -0,24 %, Nasdaq: -0,67 %, DJIA: +0,04 %, Russell 2000: -0,32 %). Konec výprodeje technologických akcií je patrný při asijském obchodování, zatímco US100 se obchoduje beze změny.
- Guvernérka Fedu Lisa Cooková, obviněná z falšování dokumentů k žádostem o půjčky, prohlásila, že se nenechá „zastrašit“ administrativou Donalda Trumpa a odstoupí ze své funkce ve Fedu. Cooková dodala, že shromažďuje náležitou dokumentaci, aby mohla důkladně odpovědět na všechny podstatné otázky.
- Nálada v asijsko-pacifickém regionu je smíšená, i když technologické společnosti vykazují relativní optimismus. Široký asijsko-pacifický index MSCI klesá o 0,5 % spolu s trhy v Pekingu (CHN.cash: -0,3 %), Hongkongu (HK.cash: -0,3 %) a Tokiu (JP225: -0,6 %). Naproti tomu indexy v Indii (Nifty 50: +0,3 %), Jižní Koreji (Kospi: +0,4 %), Singapuru (SG20cash: +0,3 %) a Austrálii (AU200.cash: +0,7 %) posilují.
- Biomedicínské akcie v Číně vzrostly poté, co se premiér Li Čchiang vyjádřil, že by se měla zvýšit podpora výzkumu a vývoje v tomto sektoru.
- Nový Zéland vykázal první obchodní deficit (-578 mil. NZD) od ledna. Vývoz rostl, ale pomaleji než dovoz, což vedlo k deficitu obchodní bilance.
- Prezident RBNZ Christian Hawkesby uvedl, že rostoucí ceny komodit a snížení sazeb již poskytují podporu novozélandské ekonomice.
- Australský kompozitní index PMI v srpnu vzrostl na 54,9 bodu (dříve 53,9 bodu). Aktivita zrychlila jak ve zpracovatelském průmyslu, tak ve službách. Zaměstnanost zřetelně roste, protože je třeba dokončit více úkolů, zatímco exportní aktivita se navzdory nejistotě související s cly zotavuje.
- V Japonsku kompozitní PMI vzrostl na 51,9 (dříve 51,6), což signalizuje nejrychlejší růst od února. K výsledku přispěly především služby, zatímco pokles ve zpracovatelském průmyslu se téměř zastavil, k čemuž přispěla vyšší produkce továren.
- Volatilita na forexovém trhu zůstává na začátku seance omezená. Dolarový index (USDIDX) se obchoduje beze změny. Nejslabšími měnami skupiny G10 jsou v současnosti švýcarský frank (USDCHF) a australský dolar, které vůči dolaru klesly o 0,1 %. Měnový pár EURUSD se pohybuje beze změny na úrovni 1,164.
- Ropa WTI rozšiřuje zisky o 0,3 %, zatímco futures na NATGAS se po převrácení obchodují beze změny. Zlato ztrácí 0,3 % na 3 340 USD za unci, zatímco stříbro se obchoduje beze změny.
- Na kryptoměnách stále převládá pesimismus. Bitcoin klesá o 0,3 % na 114 100 dolarů, Ethereum o -0,75 % na 4 315 dolarů, pokles zaznamenávají také Chainlink (-3 %), Polygon (-1,6 %) a Ripple (-1,3 %).
