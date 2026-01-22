Ranní shrnutí (22.01.2026)

- Futures na americké indexy pokračují v růstu poté, co Donald Trump na sociálních sítích oznámil, že bylo dosaženo rámcové dohody o Grónsku a obecně o otázkách Arktidy v rámci NATO. Americký prezident také zrušil plánovaná cla na vybrané evropské země (US100, US500: přibližně +0,05 %).
- Nejvyšší soud USA pravděpodobně zamítne Trumpovu žádost o okamžité odvolání Lisy Cookové z Rady guvernérů Fedu, vyplývá z komentářů několika soudců, kteří se odvolávali na nezávislost centrální banky a možné negativní ekonomické dopady.
- Asijské trhy rostou, podpořeny obratem na futures Wall Street a zlepšeným sentimentem po zmírnění napětí mezi USA a Grónskem. Nejlépe si vedla Jižní Korea – KOSPI (+0,6 %) dosáhl rekordu díky akciím spojeným s AI (Samsung a SK Hynix: přibližně +2 %). Japonský SoftBank také roste díky optimismu ohledně AI (přibližně +11 %). Index JP225 přidává dalších 0,8 % před zítřejším rozhodnutím BoJ.
- Australská data z trhu práce překonala očekávání, pravděpodobně kvůli sezónním efektům, jako je silnější poptávka po práci během svátků. V prosinci vzrostla zaměstnanost o 65,2 tis. míst (odhad: 28,3 tis.), zatímco listopadová data byla revidována dolů z -21,3 tis. na -28,7 tis. Míra nezaměstnanosti klesla z 4,3 % na 4,1 %, což ukazuje na napjatější trh práce.
- Japonský obchodní deficit se v roce 2025 snížil o přibližně 52 % na 2,65 bil. jenů, zejména díky rekordnímu růstu exportu, poháněnému vývozem polovodičů a širší elektronikou do ostatních asijských zemí. Deficity s Evropou a Čínou se však prohloubily.
- Na devizových trzích vedou měny Antipodů, podpořené vyšší ochotou k riziku a daty z australského trhu práce, které podporují jestřábí výhled měnové politiky. AUDUSD roste o 0,65 %, čímž překonává psychologickou hranici 0,68. NZDUSD přidává skromnějších 0,25 %. Jen je opět nejslabší měnou G10, oslabuje přibližně o 0,3 % vůči dolaru i euru. EURUSD stagnuje poblíž 1,169.
- Zlato mírně koriguje, klesá o 0,1 % na cca 4 830 USD po zmírnění napětí mezi USA a Evropou, zatímco stříbro umazává včerejší ztráty, roste o 1 % na 94 USD.
- Zemní plyn si připisuje 5 %, a prodlužuje tak růst už čtvrtou seanci v řadě. Ropa Brent i WTI oslabují o 0,2 %, což signalizuje nižší volatilitu po předchozím růstu.
- Nálada na kryptoměnovém trhu je smíšená. Hlavní tokeny rostou (Bitcoin: +0,4 % na 90 180 USD; Ethereum: +0,2 % na 3 018 USD), zatímco menší tokeny jsou často v červených číslech (TRUMP: -1 %, Ripple: -0,5 %).
