Ranní shrnutí (24.09.2025)

- Wall Street zakončila úterní seanci prvním výraznějším vybíráním zisků v tomto měsíci. Největší korekci zaznamenal Nasdaq (-0,95 %), následovaný indexy S&P 500 (-0,55 %), Russell 2000 (-0,25 %) a DJIA (-0,2 %). Futures na hlavní indexy v EU a USA se v současné době obchodují mírně výše (EU50: +0,03 %, US30: +0,1 %).
- Katalyzátorem výprodejů v USA byl projev Jeroma Powella. Podle předsedy Fedu před námi není žádná bezriziková politická cesta - inflace zůstává na zvýšené úrovni a dynamika trhu práce se zpomalila. Úrokové sazby proto zůstávají mírně restriktivní, aby se zabránilo dalšímu zrychlení cenové dynamiky, a další snižování bude opatrně upravováno na základě příchozích údajů. Powell dodal, že akciový trh je „poměrně vysoce oceněn“, což v kombinaci s ekonomickou nejistotou motivuje k vybírání zisků.
- Trumpova administrativa znovu projednává půjčku Ministerstva energetiky ve výši 2,26 miliardy dolarů pro společnost Lithium Americas na projekt Thacker Pass výměnou za 10% podíl. Důl v Nevadě, který je klíčový pro dodavatelský řetězec lithia a výrobu baterií pro elektromobily, by měl v roce 2028 produkovat 40 000 tun suroviny ročně. Po tomto oznámení vzrostly akcie společnosti o téměř 80 %.
- Trump se vyjádřil, že Ukrajina se s podporou EU a NATO může vrátit ke svým původním hranicím, a přislíbil další dodávky zbraní pro NATO.
- Sentiment v asijsko-pacifickém regionu naznačuje opatrnost investorů po včerejším výprodeji na Wall Street. Indexy v Číně se obchodují výše (CHN.cash: +1,1 %; HK.cash: +1 %), AU200.cash klesá o 0,65 %, indický Nifty 50 prodlužuje svou korekci (-0,35 %) a japonský Nikkei 225 je mírně pod čarou (JP225: -0,05 %).
- Inflace spotřebitelských cen v Austrálii dosáhla v srpnu 3 % y/y, což je nejvyšší hodnota od července 2024. Hlavní vliv na ni měly: bydlení (+4,5 %), potraviny a nealkoholické nápoje (+3 %) a alkohol a tabák (+6 %). Pokračující cenový tlak podporuje opatrnější postoj RBA, a tedy pomalejší tempo dalšího snižování úrokových sazeb.
- Předběžná zpráva PMI za Japonsko za září ukázala nejslabší nárůst aktivity za poslední 4 měsíce (PMI Composite: 51,1, dříve 52, prognóza). Index pro zpracovatelský průmysl klesl výrazněji, než se očekávalo (48,4, prognóza 49,5, dříve 49,7), nejníže od března, a to pod tíhou prudkého poklesu zakázek a vývozu. Vývoj ve službách údaj částečně vyrovnal díky silné domácí poptávce. Růst zaměstnanosti byl nejslabší za poslední 2 roky.
- Australský dolar je v současnosti nejsilnější měnou G10, podpořen jestřábími očekáváními ohledně RBA (AUDUSD: +0,35 %), zatímco novozélandský dolar rovněž posiluje (NZDUSD: +0,1 %). Americký dolar se po dvou dnech poklesu odráží ode dna (USDIDX: +0,15 %) a nejvíce získává vůči severským měnám (USDNOK: +0,3 %, USDSEK: +0,2 %). Jen naopak zaznamenává ztráty vůči všem měnám G10 (USDJPY: +0,15 %, EURJPY: +0,1 %). EURUSD klesá o 0,1 % na 1,1803 a zastavuje tak třídenní vítěznou sérii.
- U drahých kovů euforie pokračuje: zlato přidává 0,2 % na 3770 USD za unci, stříbro 0,3 % na 44 195 USD za unci, v zelených číslech jsou i kontrakty na platinu (+1 %) a palladium (+0,15 %).
- Bitcoin se odráží o 0,1 % na 112 490 USD, Ethereum rozšiřuje ztráty o 0,7 % na 4 151 USD.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.