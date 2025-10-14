JPMorgan, Goldman Sachs a Citigroup: Přehled sektoru a výzvy

- Silný růst tržeb v investičním bankovnictví a obchodování, podpořený oživením trhu fúzí a akvizic, zejména v technologickém a zdravotnickém sektoru.
- Akcie bank dlouhodobě překonávají hlavní tržní indexy, přestože přímo netěží z boomu umělé inteligence.
- Možné snížení úrokových sazeb ze strany Fedu by mohlo vyvinout tlak na čisté úrokové marže, což si vyžaduje další diverzifikaci a investice do nových obchodních segmentů.
Třetí čtvrtletí 2025 přineslo silné výsledky pro největší americké investiční banky — JPMorgan Chase, Goldman Sachs a Citigroup — které nejen překonaly očekávání trhu, ale také potvrdily svou klíčovou roli v globálním finančním prostředí. Navzdory rostoucí makroekonomické volatilitě a geopolitické nejistotě všechny tři instituce prokázaly odolnost a schopnost přizpůsobit se, což se odrazilo ve zvyšujících se tržbách a ziscích.
Zvláštní pozornost si zaslouží oživení trhu fúzí a akvizic (M&A), které sehrálo významnou roli ve výkonnosti bank. JPMorgan i Goldman Sachs se aktivně podílely na některých z největších obchodů čtvrtletí, radily při klíčových transakcích v hodnotě desítek miliard dolarů. To vedlo k výraznému růstu příjmů z investičního bankovnictví, podpořenému zvýšenými poradenskými poplatky a provizemi z upisování.
Citigroup, která se více zaměřuje na restrukturalizaci svých globálních operací, rovněž těžila z oživení kapitálových a transakčních trhů. Banka vykázala rekordní tržby, přestože zisk byl částečně ovlivněn jednorázovým nákladem na restrukturalizaci.
Celkově výsledky za třetí čtvrtletí ukazují na stabilizaci a návrat k růstu v sektoru investičního bankovnictví, který v posledních letech čelil regulačním tlakům, tržní volatilitě a ekonomické nejistotě. Zároveň však zvýšené rezervy na úvěrové ztráty odrážejí obezřetný přístup a připravenost čelit budoucím rizikům.
JPMorgan Chase
JPMorgan Chase uzavřela třetí čtvrtletí 2025 s velmi silnými výsledky, čímž znovu potvrdila své postavení lídra v oblasti univerzálního bankovnictví. Tržby meziročně vzrostly o 9 % na 47,12 miliardy USD, a to díky vyšší aktivitě na kapitálových trzích a v oblasti retailového bankovnictví. Čistý zisk dosáhl 14,4 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 12 %.
JPMorgan jednoznačně využila tržních příležitostí, když překonala odhady analytiků o 1,85 miliardy USD. Rekordní příjmy z obchodování — 3,33 miliardy USD z akcií a 5,61 miliardy USD z pevných výnosů, měn a komodit (FICC) — byly podpořeny zvýšenou volatilitou a objemy obchodů.
Příjmy z investičního bankovnictví dosáhly 2,69 miliardy USD v důsledku oživení M&A trhu. JPMorgan radila u klíčových transakcí, jako byla akvizice Skechers společností 3G Capital nebo velká fúze v energetickém sektoru, čímž posílila svou pozici v oblasti firemního bankovnictví.
Zisk na akcii (EPS) činil 5,07 USD, výrazně nad odhadem 4,74 USD, což odpovídá návratnosti vlastního kapitálu (ROE) ve výši 17 %, což znamená výrazné zlepšení efektivity.
Navzdory náročnému ekonomickému prostředí si JPMorgan udržela kvalitu portfolia. Rezervy na úvěrové ztráty činily 2,4 miliardy USD, což bylo pod očekáváním, zatímco odepsané úvěry dosáhly 2,59 miliardy USD, v souladu s odhady.
Na straně rozvahy činily celkové vklady 2,55 bilionu USD, což bylo mírně pod očekáváním, zatímco úvěry vzrostly na 1,44 bilionu USD, nad očekávání, což signalizuje silnou poptávku po úvěrech. Kapitálový poměr CET1 zůstal silný na úrovni 14,8 %, mírně pod odhady.
Banka efektivně řídila likviditu, když hotovost a pohledávky u bank činily 21,82 miliardy USD, lehce pod projekcemi, což naznačuje aktivnější využití prostředků. Provozní náklady vzrostly mírně o zhruba 4 %, zejména v důsledku investic do technologií a bezpečnosti.
JPMorgan potvrdila svou pozici jedné z nejvšestrannějších a nejefektivnějších bank, která dokáže využívat dynamické změny na trhu a zároveň udržet silné fundamenty a řízení rizik.
Goldman Sachs
Goldman Sachs vykázala za třetí čtvrtletí tržby ve výši 15,18 miliardy USD, čímž překonala očekávání analytiků ve výši 14,16 miliardy USD. Zisk na akcii (EPS) dosáhl 12,25 USD, výrazně nad odhadem 11,04 USD, což zdůrazňuje silnou ziskovost.
Segment investičního bankovnictví podal mimořádně silný výkon s tržbami ve výši 2,66 miliardy USD, výrazně nad očekáváním 2,21 miliardy USD, a to díky intenzivní aktivitě v oblasti M&A. Goldman Sachs radila u klíčových transakcí, včetně velké akvizice v biotechnologickém sektoru farmaceutickým gigantem a významné transakce ve finančním sektoru, čímž posílila své globální vedení v oblasti M&A.
Divize Global Banking & Markets – zahrnující obchodování a služby kapitálových trhů – vygenerovala tržby ve výši 10,12 miliardy USD, čímž překonala odhadovaných 9,40 miliardy USD. Obchodování s akciemi přineslo 3,74 miliardy USD, mírně pod očekáváním, zatímco obchodování s FICC vzrostlo na 3,47 miliardy USD, nad odhad 3,18 miliardy USD.
Čistý úrokový výnos (NII) dosáhl 3,85 miliardy USD, výrazně nad očekáváním 2,87 miliardy USD, což odráží efektivní řízení úrokových výnosů v prostředí rostoucích sazeb.
Vklady vzrostly mezičtvrtletně o 5,2 % na 490 miliard USD, což signalizuje rostoucí důvěru klientů. Úvěry se zvýšily na 222 miliard USD, nad očekávání. Goldman Sachs si zachovala silnou kapitálovou pozici a řízení rizik, což podporuje stabilní výsledky a růst hodnoty pro akcionáře.
Citigroup
Citigroup potvrdila stabilní pozici ve třetím čtvrtletí 2025, když vykázala tržby ve výši 22,09 miliardy USD, nad očekáváním 21,11 miliardy USD. Síla byla patrná zejména v segmentech obchodování a investičního bankovnictví, které poháněly celkové výsledky.
Příjmy z investičního bankovnictví dosáhly 1,17 miliardy USD, čímž překonaly odhadovaných 1,05 miliardy USD. Obchodování s akciemi vyneslo 1,54 miliardy USD (vs. očekávání 1,33 miliardy USD) a FICC obchodování dosáhlo 4,02 miliardy USD, nad odhadem 3,74 miliardy USD.
Výsledky úvěrového portfolia byly rovněž pozitivní: celkové úvěry činily 733,9 miliardy USD, nad očekáváním 728,15 miliardy USD. Tržby z osobního bankovnictví v USA vzrostly na 5,33 miliardy USD (vs. 5,25 miliardy USD očekáváno) a správa majetku přispěla částkou 2,16 miliardy USD, mírně nad odhady.
Segmenty firemního bankovnictví a kapitálových trhů výrazně překonaly očekávání, když vygenerovaly 2,13 miliardy USD (vs. 1,8 miliardy USD) a 5,56 miliardy USD (vs. 5,07 miliardy USD), což potvrzuje silnou globální pozici Citi na trzích a v oblasti služeb firemním klientům.
Výsledky těchto hlavních amerických bank za třetí čtvrtletí 2025 jednoznačně potvrzují oživení trhu, poháněné především zvýšenou aktivitou v oblasti M&A a silnými příjmy z obchodování. Rostoucí objemy transakcí, zejména v technologickém a zdravotnickém sektoru, přinesly významné poradenské poplatky a provize z upisování, čímž posílily ziskovost investičního bankovnictví. Zároveň silné úrokové výnosy odrážejí příznivou strukturu rozvahy a stabilní základna vkladů zajišťuje finanční stabilitu.
Stojí za zmínku, že i když výkonnost akcií těchto bank neodpovídá spektakulárním ziskům technologického sektoru spojeného s AI, banky dlouhodobě překonávají hlavní tržní indexy jako Nasdaq 100 a S&P 500. Přestože neprofitují přímo z AI boomu, těží nepřímo z lepší celkové tržní nálady a zvýšené aktivity investorů. Jejich stabilita, diverzifikované operace a rostoucí příjmy z investičního bankovnictví a obchodování jim poskytují výhodu oproti širšímu trhu. To ukazuje, že i přes výzvy dokáže bankovní sektor efektivně využívat příznivé ekonomické a investiční podmínky k budování pevného základu pro budoucí růst.
Navzdory těmto pozitivním signálům však bankovní sektor čelí významným výzvám. Klíčovým rizikem je možné pokračování cyklu snižování sazeb ze strany Fedu. Nižší úrokové sazby by mohly stlačit čisté úrokové marže bank, což by omezilo ziskovost z tradičních úvěrových aktivit. V reakci na to bude pravděpodobně nutné, aby banky dále diverzifikovaly své příjmy, investovaly do technologií a rozšiřovaly poradenské a majetkové služby.
