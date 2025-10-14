EURUSD roste po projevu Powella! 💶📈

- Powell upozornil na napjatý trh práce
- Riziko inflace a cel zůstává reálné
- „Neexistuje politika bez rizika,“ říká Powell
- Powell upozornil na napjatý trh práce
- Riziko inflace a cel zůstává reálné
- „Neexistuje politika bez rizika,“ říká Powell
Šéf americké centrální banky (Fed) a předseda FOMC Jerome Powell ve svém projevu 14. října upozornil na zpřísňující se podmínky na trhu práce a zhoršující se podnikatelské vyhlídky. Zdůraznil, že za těchto okolností je posun měnové politiky k „neutrálnějšímu“ postoji odůvodněný, aby se předešlo zbytečnému napětí v ekonomice a finančním systému.
Powell uvedl, že „neexistuje žádná politika bez rizika“ – spíše existuje množina možných scénářů, jejichž pravděpodobnosti se mění v závislosti na nově příchozích datech a ekonomických signálech. Zároveň dodal, že navzdory napětí na trhu práce zůstává riziko přetrvávající inflace a dopad cel a obchodních poplatků na ceny reálnou výzvou pro měnovou politiku.
Klíčové body projevu Jerome Powella:
-
Budoucí směřování měnové politiky se bude odvíjet od dat a hodnocení rizik.
-
Před uzavřením americké vlády data naznačovala silnější než očekávaný hospodářský růst.
-
V tuto chvíli neexistuje zcela bezrizikový přístup k měnové politice.
-
Ekonomická situace zůstává podobná jako v září.
-
Rizika na trhu práce narůstají, což ospravedlnilo zářijové snížení sazeb.
-
Clá přispívají k růstu cenových tlaků.
-
Data naznačují prostředí s nízkou mírou zaměstnanosti a propouštění.
-
Fed má přístup k dodatečným zdrojům dat mimo vládní statistiky.
-
Konec snižování bilance se může přiblížit „v následujících měsících“.
-
Určité části peněžního trhu vykazují utažené podmínky.
-
Fed má prostor být flexibilnější ohledně velikosti své bilance.
-
Současné nástroje Fedu fungují efektivně.
-
Odebrání schopnosti Fedu platit úroky by výrazně komplikovalo kontrolu sazeb.
-
Ztráty Fedu neovlivňují měnovou politiku, zisky se očekávají zpět.
-
Fed bude diskutovat o složení své bilance.
-
Cílem zůstává, aby byla bilance Fedu v dlouhodobém horizontu složena pouze ze státních dluhopisů.
-
Předčasné zastavení snižování bilance by mělo minimální dopad.
-
Bilance zůstává klíčovým nástrojem měnové politiky.
Powellův projev měl vyvážený tón, ale trhy jej vnímaly jako mírně holubičí (dovish). Důraz na situaci na trhu práce a rostoucí rizika v ekonomickém prostředí naznačuje, že Fed se v tuto chvíli více obává slábnoucí ekonomiky než inflace. To je interpretováno jako signál, že měnové úřady mohou být nakloněny rychlejšímu snižování sazeb. Po projevu šéfa Fedu rostou futures na hlavní americké indexy a dolar oslabuje.
EURUSD (H1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
DE40: Dobré výsledky firem a opatrný optimismus
MMF zvyšuje výhled globálního růstu, podpořeného investičním boomem poháněným umělou inteligencí 🔎
Denní shrnutí: Powell drží trhy nad vodou! 📈 EURUSD výš
US OPEN: Wall Street prohlubuje poklesy! 📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.