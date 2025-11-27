Ranní shrnutí (27.11.2025)

- Včerejší obchodní seance ve Spojených státech skončila v kladných číslech. V čele růstu stál index Nasdaq 100, který vzrostl o 0,87 % díky společnosti Nvidia a dalším polovodičovým společnostem. Index S&P 500 se zvýšil o 0,69 %, zatímco Dow Jones vzrostl o 0,67 %.
- Trhy stále více počítají se scénářem snížení sazeb Fedu v prosinci. V důsledku toho se americký dolar dostal pod tlak a oslabil vůči většině hlavních měn, protože část kapitálu proudila do měn protinožců a britské libry.
- Americká seance bude dnes z důvodu Dne díkůvzdání uzavřena.
- V Asii vykázaly akciové indexy během seance mírné zisky. Japonský Nikkei 225 vzrostl o 1,1 %, hongkongský Hang Seng se zvýšil o 0,34 % a Shanghai Composite si připsal 0,49 %. Australský index S&P/ASX 200 zůstal v podstatě beze změny.
- Klíčovou událostí v asijsko-pacifickém regionu bylo rozhodnutí novozélandské rezervní banky. RBNZ snížila svou úrokovou sazbu o 25 bazických bodů, ale okamžitě signalizovala konec cyklu uvolňování.
- V Japonsku jen zpočátku posiloval v důsledku spekulací, že Bank of Japan by mohla zvýšit sazby již v prosinci. Projev člena Rady pro měnovou politiku BoJ Noguchiho však očekávání trhu zchladil. Noguchi potvrdil připravenost k další normalizaci politiky, ale zdůraznil potřebu velmi opatrného přístupu a vyvarování se ukvapenosti.
- V Austrálii se investoři zaměřili na mimořádné údaje o kapitálových investicích, které ve 3. čtvrtletí vykázaly mezičtvrtletní nárůst o 6,4 %, což výrazně překonalo veškeré odhady a znamenalo nejsilnější růst od roku 2012. Rekordní výdaje na vybavení a stroje naznačovaly oživení podnikového sektoru a udržení diskuse o tom, zda by Reserve Bank of Australia mohla na počátku roku 2026 znovu zvážit zpřísnění měnové politiky.
- Bank of Korea ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 2,5 %, což bylo v souladu s obecným očekáváním.
- Čínská lidová banka stanovila středový kurz USD/CNY na 7,0826, tedy pod odhadovanou úrovní 7,1056.
- Čínské údaje ukázaly, že průmyslové zisky od ledna do října meziročně vzrostly o 1,9 %, avšak v samotném říjnu došlo k jejich meziročnímu poklesu o 5,5 %, což je nejslabší výsledek za posledních pět měsíců.
- Na komoditním trhu se cena zlata pohybuje kolem 4160 USD za unci, zatímco cena stříbra činí přibližně 53 USD za unci. Růst stříbra byl podpořen poklesem čínských rezerv tohoto kovu na nejnižší úroveň za posledních deset let.
- Na trzích kryptoměn přetrvává mírně pozitivní nálada, kterou podporují naděje investorů na prosincové snížení sazeb Fedu. Bitcoin se opět obchoduje nad 90 000 USD, zatímco Ethereum se obchoduje nad 3 000 USD.
