Ranní shrnutí (29.08.2025)

- Wall Street indexy uzavřely včerejší seanci se zisky, ačkoli obchodování s futures naznačuje, že dochází k poklesu. Index S&P 500 vzrostl o 0,32 % a Nasdaq Composite o 0,53 %. Futures jsou však nyní v červených číslech, když US500 klesl o 0,07 % a US100 o 0,15 %.
- Akcie společnosti Nvidia včera poklesly o 0,79 % po smíšených výsledcích, které byly mírně lepší, než se očekávalo. Tento pokles byl méně výrazný než pokles zaznamenaný na začátku seance.
- Evropské indexové futures se před zahájením obchodování obchodují níže. DE40 klesl o 0,11 %, zatímco FRA40 i přes přetrvávající politická rizika klesl pouze o 0,03 %.
- Asijské trhy jsou obecně optimistické. CH50cash vzrostl o 0,93 % a CHN.cash o 0,11 %. JP225 však ztratil 0,3 %, protože Morgan Stanley varuje před sázkami na čínský trh.
- Cena ropy včera vzrostla a překročila 64 USD za barel. Německé úřady se domnívají, že k setkání Putina a Zelenského nedojde, což vyvolává nejistotu ohledně budoucnosti války.
- Trh očekává zveřejnění údajů o jádrové inflaci PCE v USA. Prognóza pro červenec naznačuje nárůst na 2,9 %. Pokud inflace nepřekvapí směrem nahoru, mělo by být pravděpodobnější snížení sazeb Fedu v září.
- Míra nezaměstnanosti v Japonsku klesla, což je teoreticky pozitivní signál pro potenciální zvýšení úrokových sazeb. Inflace v regionu Tokia mezitím klesla z 2,9 % meziročně na 2,5 % meziročně.
- Japonská průmyslová produkce meziměsíčně poklesla o 1,6 %, což je prudší pokles než očekávaný pokles o 1,1 %.
- Japonské maloobchodní tržby vzrostly meziročně o skromných 0,3 %, což je výrazně pod prognózou 1,8% nárůstu.
- EUR/USD zůstává na vysoké úrovni, i když pod 1,17. Christopher Waller z Fedu naznačil, že americké úrokové sazby směřují k neutrální úrovni, ale klíčovou otázkou zůstává tempo snižování sazeb. Stále holubičí komentáře naznačují vysokou pravděpodobnost snížení sazeb v září, přičemž trh v současné době počítá s 85% pravděpodobností.
- Dnešek je posledním dnem měsíce, což by mohlo vést ke zvýšené volatilitě na finančních trzích. Zvláštní pozornost by měla být věnována trhům s ustálenými trendy, jako jsou americké akcie a komodity, například zlato.
- Bitcoin je po včerejším oživení opět pod tlakem a v současné době testuje úroveň 110 000 USD.
- Zlato upevňuje svou pozici nad hranicí 3 400 USD za unci před zveřejněním klíčových údajů o inflaci ve Spojených státech. Pokud inflace nedosáhne očekávané úrovně, existuje teoretická možnost, že se uzavře blízko svých historických maxim. Pokud však inflace překvapí vyšší hodnotou, existuje riziko korekce.
- Zlato testovalo úroveň 3 400 USD pětkrát od svých historických denních maxim v dubnu. Tento víkend očekáváme zveřejnění údajů PMI z Číny.
