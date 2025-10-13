US OPEN: „Zelený“ začátek týdne na Wall Street

- Wall Street roste díky Trumpovu novému přístupu k clům na Čínu
- Wall Street roste díky Trumpovu novému přístupu k clům na Čínu
- Bessent upozorňuje na dopady uzavření vlády na ekonomiku
- Vzácné kovy prudce rostou po vlně exportních omezení
Americké indexy v pondělí korigují ztráty po velmi negativním závěru minulého týdne. Po sérii poklesů a rostoucích obavách o stav ekonomiky vstupují investoři do nového týdne s mírně lepší náladou, což se promítá do umírněných zisků hlavních indexů – S&P 500, Dow Jones a Nasdaq. Trh se snaží zvrátit předchozí ztráty, přesto zůstává sentiment křehký.
Napětí na Wall Street částečně polevilo poté, co prezident Donald Trump zmírnil svou rétoriku vůči Číně a naznačil možnost obnovení konstruktivního obchodního dialogu. Investoři to interpretovali jako signál možné deeskalace napětí mezi dvěma největšími světovými ekonomikami. Protikladně však zapůsobila slova ministryně financí S. Bessent, která uvedla, že dlouhodobé uzavření vlády začíná mít reálný dopad na ekonomickou aktivitu. Vzhledem k absenci významných makroekonomických dat z USA dnes trh reaguje více na politické události a náladu investorů než na tvrdá data.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Hlavní indexy americké burzy dnes plošně rostou, přičemž technologický sektor nadále vede růst. Za ním si velmi dobře vedou také průmysl a finance, i když mírně slabším tempem.
Firemní zprávy
Společnosti ze skupiny „Magnificent 7“ korigují páteční ztráty. Nvidia (NVDA.US) roste na otevření o více než 2 %, zatímco další tržní lídři si připisují přibližně 1 %.
Výrazné zisky zaznamenávají společnosti spojené s vzácnými kovy poté, co Čína oznámila omezení vývozu a dalšího prodeje vzácných kovů a produktů, které je obsahují. Critical Metals roste o 20 %, MP Materials (MP) přidává 8 %.
Estee Lauder – Akcie kosmetické společnosti rostou o více než 4 % po pozitivním doporučení od Goldman Sachs.
Warner Bros – Mediální gigant posiluje o 4 % poté, co odmítl nabídku na převzetí od Paramountu. Neoficiální zdroje uvádějí, že nabízená částka byla příliš nízká.
Rocket Lab – Akcie vesmírné společnosti rostou o více než 6 % poté, co Morgan Stanley vyjádřila optimismus ohledně nového produktu společnosti – orbitální nosné rakety „Neutron.“
