Krypto novinky: Bitcoin se zotavuje po výprodeji 📈 Ethereum nad 4000 USD

- V pátek zaznamenaly kryptoměny výrazné ztráty, přičemž likvidace pozic napříč burzami dosáhly podle Coinglass přibližně 20 miliard USD.
- Bitcoin se zotavil nad 114 000 USD a aktuálně se obchoduje poblíž průměrné nákupní ceny krátkodobých investorů.
- Ceny BTC, ETH a dalších kryptoměn vzrostly, protože víkend přinesl obnovené naděje na deeskalaci napětí mezi USA a Čínou.
- Obě hlavní kryptoměny našly podporu na úrovni 200denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA200), což zastavilo nedávné poklesy.
- V pátek zaznamenaly kryptoměny výrazné ztráty, přičemž likvidace pozic napříč burzami dosáhly podle Coinglass přibližně 20 miliard USD.
- Bitcoin se zotavil nad 114 000 USD a aktuálně se obchoduje poblíž průměrné nákupní ceny krátkodobých investorů.
- Ceny BTC, ETH a dalších kryptoměn vzrostly, protože víkend přinesl obnovené naděje na deeskalaci napětí mezi USA a Čínou.
- Obě hlavní kryptoměny našly podporu na úrovni 200denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA200), což zastavilo nedávné poklesy.
Páteční zrychlené poklesy na kryptoměnovém trhu se zpomalily a uvolnily prostor pro odraz a růst v přeprodaném prostředí. Ethereum se dnes obchoduje nad 4 100 USD, což představuje více než 10% nárůst oproti nedávným lokálním minimům. Bitcoin znovu získal důležitou on-chain úroveň – neutrální ziskovost krátkodobých investic.
- Pokud se tato cenová úroveň udrží, může v této skupině opět klesnout prodejní tlak, což by trhu otevřelo prostor pro možné pokračování rostoucího trendu. Klíčovým faktorem podporujícím kryptoměny je pozitivní sentiment na Wall Street, který přetrvává, dokud Trump a Peking nadále dávají investorům naději, že se vyhnou plnohodnotné obchodní eskalaci.
- Zároveň však Trumpem oznámená 100% cla zůstávají základním scénářem – přestože je pravděpodobné, že se jim podaří vyhnout – a teoreticky mají vstoupit v platnost 1. listopadu. Do té doby budou investoři s napětím očekávat jasnější vývoj v jednáních s Čínou a ohledně potenciálních exportních omezení.
- Americký dolar dále oslabuje v důsledku probíhajícího uzavření vlády a nejistoty ohledně skutečného stavu trhu práce v USA. Investoři tento vývoj vnímají pozitivně, protože může přimět Fed k urychlení uvolnění měnové politiky. Zlato dnes posiluje o více než 2 % a Bitcoin těží z obnoveného zájmu o tzv. „tvrdá aktiva“.
Ethereum (D1)
Páteční pokles cen ETH se zastavil kolem 3 600 USD, což pravděpodobně zůstane klíčovou střednědobou podporou, posílenou navíc 200denním EMA. Býci nyní cílí na oblast kolem 4 340 USD, kde se aktuálně nachází 50denní EMA.
Zdroj: xStation5
Bitcoin (D1)
Bitcoin vykazuje vyšší odolnost než Ethereum, neboť při pátečním výprodeji zaznamenal menší ztráty. Dnešní odraz je však méně výrazný než u druhé největší kryptoměny. Zdá se, že pokud by se kryptoměnový býčí trh vrátil, investoři by mohli více zaměřit pozornost na Ethereum, které historicky překonávalo Bitcoin v pozdějších fázích tržních cyklů.
Aktuálně se BTC obchoduje přibližně 70 % nad svými rekordními maximy z roku 2021, zatímco Ethereum překonalo své historické maximum teprve letos v létě.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie týdne – Lam Research Corp (16.10.2025)
BREAKING: Zemní plyn oslabuje po datech EIA 📌
DE40: Evropa se pohybuje do strany, Nestlé posiluje
Graf dne - US100 (16.10.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.