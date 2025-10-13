Bank of America predikuje zlato za 5 000 USD: Nový vrchol v roce 2026?

-
BofA zvýšila výhled pro cenu zlata v roce 2026 na 5 000 USD za unci.
-
Krátkodobě očekává možnou korekci, ale dlouhodobý trend zůstává růstový.
-
Klíčovým faktorem je růst investiční poptávky a geopolitická nejistota.
-
Zlato potvrzuje roli bezpečného přístavu v nestabilním globálním prostředí.
-
BofA zvýšila výhled pro cenu zlata v roce 2026 na 5 000 USD za unci.
-
Krátkodobě očekává možnou korekci, ale dlouhodobý trend zůstává růstový.
-
Klíčovým faktorem je růst investiční poptávky a geopolitická nejistota.
-
Zlato potvrzuje roli bezpečného přístavu v nestabilním globálním prostředí.
Bank of America (BofA) výrazně zvýšila svůj výhled pro cenu zlata, když v nové prognóze pro rok 2026 očekává, že dosáhne až 5 000 USD za unci, přičemž průměrná cena by se měla pohybovat kolem 4 400 USD. Tato predikce přichází krátce poté, co zlato překonalo historickou hranici 4 000 USD za unci a v pondělí dosáhlo nového rekordu 4 079,62 USD.
Za dramatickým růstem ceny stojí kombinace několika faktorů:
-
Zesílené obchodní napětí mezi USA a Čínou, které znovu rozpoutal prezident Donald Trump sliby nových cel na čínský dovoz.
-
Očekávání snížení úrokových sazeb v USA, což snižuje atraktivitu držby dolaru a podporuje poptávku po zajišťovacích aktivech, jako je zlato.
-
Rostoucí zájem investorů o bezpečná aktiva, zejména v době geopolitické nejistoty a možného zpomalení globální ekonomiky.
BofA ve své zprávě upozorňuje, že v krátkodobém horizontu nelze vyloučit korekci cen, ale výhled do roku 2026 zůstává jasně růstový. Klíčovým faktorem má být pokračující růst investiční poptávky – pokud by v roce 2026 opět vzrostla o 14 % jako letos, mohla by cena skutečně atakovat 5 000 USD za unci.
Tato predikce navazuje na širší trend rostoucího zájmu o drahé kovy v turbulentním ekonomickém prostředí. Zlato opět potvrzuje svou roli spolehlivého uchovatele hodnoty a jednoho z hlavních zajišťovacích nástrojů proti inflaci a geopolitickému riziku.
Graf GOLD (H4)
Cena zlata dál prudce roste a aktuálně se obchoduje na novém historickém maximu 4 098,98 USD za unci. Trh je ve velmi silném býčím trendu, což potvrzuje skutečnost, že se cena pohybuje výrazně nad klouzavými průměry EMA 50 (3 965,26 USD) i SMA 100 (3 864,09 USD). Oba průměry zároveň vykazují stabilní růstovou tendenci, což podporuje pokračující pozitivní momentum.
Technické indikátory potvrzují extrémně silné nákupní nastavení:
-
CCI se nachází na hodnotě 153,9, což signalizuje překoupený trh, avšak v rámci silného trendu nejde zatím o varovný signál, spíše o potvrzení extrémního zájmu kupců.
-
Williams %R je na hodnotě -4, což opět potvrzuje přítomnost v překoupené zóně.
-
Objem obchodů se výrazně zvýšil během posledních růstových svíček, což naznačuje, že růst je podpořen i silnou aktivitou investorů.
Vzhledem k takto prudkému růstu a překoupeným indikátorům nelze vyloučit krátkodobou korekci nebo konsolidaci, zvláště v případě, že cena dosáhne psychologicky silné úrovně 4 100 USD. Zároveň ale žádný z indikátorů zatím neukazuje na změnu trendu – býci drží trh pevně ve svých rukou.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
BREAKING: Zásoby ropy výrazně nad očekáváním 📌
Akcie týdne – Lam Research Corp (16.10.2025)
BREAKING: Zemní plyn oslabuje po datech EIA 📌
DE40: Evropa se pohybuje do strany, Nestlé posiluje
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.