Ranní shrnutí (29.12.2025)

- Futures na hlavní americké indexy vstupují do závěrečného týdne roku 2025 beze změny a při stále nízké likviditě se kolísavě pohybují v pásmu +/- 0,15 %. Během zkráceného svátečního týdne futures na US100, US500 a US30 přidaly zhruba 1,1 % a těžily z tzv. Santa Claus rally. Vedle utlumených objemů může zůstat volatilita trhu omezená až do zveřejnění minutes z posledního zasedání FOMC, které je naplánováno na zítra ve 20:00 CET.
- Jednání mezi Trumpem a Zelenským na Floridě nepřinesla průlom ve válce na Ukrajině. Trump uvedl, že dohoda se přibližuje, ale klíčové spory ohledně územních ústupků a Záporožské jaderné elektrárny zůstávají nevyřešené. Ukrajinský prezident zdůraznil, že ačkoli je údajně dohodnuto přibližně 90 % mírového rámce, právě zbývající otázky rozhodnou, zda válka skončí, nebo se potáhne dál.
- Investoři v regionu Asie a Pacifiku vstupují do týdne se smíšeným sentimentem a zvažují obavy z utlumeného růstu v Číně a Japonsku (HK.cash: -0,5 %, JP225: -0,35 %, CHN.cash: -0,05 %). Ztráty v Číně částečně tlumily technologické akcie podporované vládou, zatímco japonský trh našel oporu v nadějích na normalizaci politiky BOJ. Zisky vedou trhy zaměřené na AI a polovodiče v Jižní Koreji (KOSPI: +1,9 %) a na Tchaj-wanu (TWI: +0,9 %).
- Minutes z Bank of Japan naznačují, že někteří členové podporují postupné zvyšování sazeb s cílem podpořit růst a vyhnout se tomu, aby politika „zůstala pozadu“. Neutrální sazba se nadále obtížně určuje a politika je stále pod ní. Členové vyzdvihli posuny zahraničních sazeb, výrazně záporné reálné sazby i při současných 0,75 % a potřebu pečlivě sledovat ekonomiku a trhy. Zároveň zdůraznili roli fiskální podpory, možnost kladného růstu reálných mezd v příštím roce a nutnost obezřetnosti vzhledem k rekordním úrovním investic a zisků.
- Na FX trzích je hlavním pohybem odraz jenu, přesto omezené přesvědčení ohledně jestřábích signálů BOJ naznačuje, že trhy zůstávají opatrné vůči komunikaci centrální banky (USDJPY: -0,1 %, EURJPY: -0,2 %, GBPJPY: -0,15 %). AUDUSD krátce prorazil na 14měsíční maximum, zatímco NZD patřil k nejslabším měnám skupiny G10 (NZDUSD: -0,15 %) na pozadí širšího odrazu dolaru (USDIDX: +0,1 %). EURUSD je beze změny poblíž 1,175, zatímco EURPLN se nemění kolem 4,21.
- Drahé kovy procházejí rekordní korekcí, protože investoři realizují zisky. Nejvíce oslabilo palladium (-11,6 %), které prudce vymazalo rekordní zisky z předchozí seance. Platina klesá o 5,3 %, stříbro se propadlo o 3,3 % na 76 USD a zlato je níže o 1,1 % na 4 480 USD za unci.
- Ropa Brent i WTI se po nedávném pullbacku odráží přibližně o 0,7 % (ropa kolem 60,80 USD), zatímco zemní plyn klesá o 1 % navzdory úvodním ziskům.
- Bitcoin roste o 2,2 % na 89 850 USD, zatímco Ethereum přidává 2,8 % na 3 034 USD.
