Ranní shrnutí: AI společnosti a zlato jsou opět v kurzu? (22.07.2026)

Úterý přineslo výrazné zisky na trzích v USA i Evropě. Index Nasdaq 100 posílil o 1,3 % a celoevropský Euro Stoxx 50 o 0,9 %. K růstu došlo navzdory rostoucímu napětí mezi USA a Íránem, které vytlačilo cenu ropy Brent zpět nad 92 USD za barel.
📈 Akcie
Společnosti ze širšího sektoru AI se zřejmě vracejí do přízně investorů a včera byly hlavním tahounem růstu klíčových akciových indexů. Mezi největší vítěze úterní seance patřily společnosti Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne a Seagate, jejichž akcie posílily o více než 10 %.
Obrázek 1: Vítězové a poražení dne v indexu Nasdaq 100 (21. 7. 2026)
Zdroj: XTB Research, 22. 7. 2026
Výrazný růst korejského indexu KOSPI, který dnes posiluje o 2 %, proto není překvapivý. Podporují jej silné výsledky akcií Samsung (+2,8 %) a SK Hynix (+2,4 %).
Situace vypadá hůře na ostatních asijských trzích, zejména u čínského indexu Hang Seng (-1 %), kde ztrácejí velké společnosti Tencent (-6,2 %), Geely (-4 %) a Xiaomi (-3,5 %).
Futures na index S&P 500 se rovněž pohybují v červených číslech. Ztráty jsou však mírné, pouze kolem 0,2 %. Pozornost se soustředí nejen na geopolitické otázky, které ovlivňují ceny ropy a LNG, ale také na výsledky velkých společností. Dnes očekáváme čtvrtletní reporty firem včetně Tesla, Google, AT&T, IBM a ServiceNow.
🌍 Geopolitika
Od začátku týdne pokračují americké síly v nočních útocích na íránské území. Jde již o 11. noc bombardování v řadě. Mezi cíle patří íránská velitelská centra, raketové základny, hangáry pro letadla a sklady dronů. Údery zasáhly řadu měst včetně Búšehru, Tabrízu a Bandar Abbásu. Íránské úřady nezůstávají pasivní a odpovídají útoky na cíle v Kuvajtu, Jordánsku, Sýrii a Bahrajnu.
Napětí výrazně vzrostlo po smrti nejméně 3 amerických vojáků, kteří zahynuli v důsledku íránských útoků v Jordánsku a Iráku během minulého víkendu. Prezident Donald Trump oznámil tvrdou odvetu a pohrozil rozšířením útoků na civilní a energetickou infrastrukturu, pokud Írán nepřistoupí na dohodu.
Zprostředkovatelé z Kataru, Egypta a Pákistánu měli včera oběma stranám předložit návrh na 10denní příměří, které by svým způsobem znamenalo návrat k situaci po podpisu 60denního memoranda. Navzdory pokračující výměně útoků signalizují jak úřady v Teheránu, tak administrativa prezidenta Trumpa ochotu vrátit se k jednáním.
🛢️ Energetické komodity
Pokračující ostřelování a absence jasných signálů, že obě strany dosáhly dohody, vedou k dalšímu růstu cen klíčových energetických komodit.
- Za barel ropy Brent se nyní platí přibližně 92 USD a za WTI kolem 85 USD. Oproti úrovním zaznamenaným přesně před týdnem to představuje růst o 8 %, respektive 6 %.
- Zemní plyn na nizozemské burze TTF rovněž zdražuje a roste na 60 USD za MWh, což znamená týdenní nárůst o 11 %.
🧈 Drahé kovy
Navzdory absenci klíčových makroekonomických dat a zasedání největších centrálních bank rostou výnosy 10letých dluhopisů v řadě vyspělých ekonomik, včetně Německa a Japonska. Současně rostou také ceny drahých kovů, které pro některé investory představují přímou alternativu k dluhopisům.
Podle našeho názoru tento růst signalizuje určitý risk-off sentiment mezi investory v reakci na přetrvávající geopolitické napětí a návrat obav z vývoje na energetickém trhu. Zároveň ukazuje, jak důležitou roli sehrál návrat optimismu kolem sektoru AI při včerejším růstu akciových trhů.
- Za trojskou unci zlata se nyní platí přibližně 4 135 USD (+1,4 %) a za stříbro 59,8 USD (+1,7 %).
📈 Makroekonomická data a měnová politika
Maďarsko
- Včera se naše pozornost, možná poněkud nečekaně, soustředila na Maďarsko. MNB, tedy Maďarská národní banka, provedla druhé snížení úrokových sazeb od vypuknutí války v Íránu. Tento krok je důsledkem poklesu inflace na 1,7 %, tedy pod inflační cíl banky ve výši 3 % ± 1 procentní bod.
- I po snížení zůstává základní sazba v Maďarsku o 2 procentní body vyšší než v Polsku. Pro další uvolňování měnové politiky tak existuje značný prostor. Pokud tomu nezabrání stále poměrně dynamický růst reálných mezd ve výši 7 %, očekáváme pokračování snižování sazeb na následujících zasedáních.
Spojené království
- Dnes se pozornost přesunula na Britské ostrovy, odkud dorazila červnová data o inflaci. Celková inflace klesla více, než se očekávalo, na 2,6 %. To bylo z velké části důsledkem nižších cen pohonných hmot na čerpacích stanicích.
- Pro investory však může být důležitější, že jádrová inflace zůstala beze změny na 2,6 % a inflace ve službách klesla jen velmi mírně na 3,6 %. Právě sektor služeb zůstává hlavním zdrojem obav pro Bank of England.
- Podle tržního ocenění investoři očekávají do konce roku ve Spojeném království dvoje zvýšení úrokových sazeb. První by mohlo přijít již v září. Na nadcházejícím zasedání 30. července je však růst sazeb jen málo pravděpodobný.
💱 Měny
V prostředí rostoucího globálního napětí a návratu ceny ropy Brent výrazně nad 90 USD za barel posiluje americký dolar a komoditní měny. Na čele žebříčku se nacházejí norská koruna a australský dolar.
Japonský jen se sice nachází uprostřed měnového žebříčku a od začátku týdne oslabil vůči dolaru přibližně o 0,4 %, včera však dosáhl nového minima za téměř 40 let na úrovni 163,2.
Z dlouhodobějšího pohledu je tento vývoj z velké části důsledkem návratu obliby strategie carry trade. Ta spočívá v půjčení měny s téměř nulovou úrokovou sazbou, v tomto případě jenu, a jejím okamžitém směnění za jinou měnu, například dolar, s cílem investovat na trhu nabízejícím vyšší výnos.
Obrázek 2: Úrokové sazby v USA – horní hranice – a v Japonsku + USDJPY (1987–2026)
Zdroj: Bloomberg, 21. 7. 2026
V posledních dnech je však hlavním faktorem oslabování další eskalace napětí mezi USA a Íránem a z ní vyplývající růst cen energetických komodit.
Téměř 90 % energetické poptávky Japonska je pokrýváno dovozem a za běžných podmínek patří mezi jeho hlavní dodavatele země Blízkého východu.
Obrázek 3: Bilance zahraničního obchodu Japonska s energiemi (1998–2026)
Zdroj: IEA, 21. 7. 2026
Dlouhodobá absence deeskalace konfliktu mezi USA a Íránem se může projevit nejen výrazným růstem inflačních tlaků, ale také problémy s udržením plynulých dodávek klíčových energetických komodit.
₿ Kryptoměny
Zhoršení sentimentu je patrné také na trhu s kryptoměnami, i když rozsah poklesů zůstává zatím omezený.
- Bitcoin dnes klesá o 0,8 % a propadá se pod hranici 66 000 USD.
- Ethereum oslabuje o 0,2 % a vrací se na úroveň kolem 1 920 USD.
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