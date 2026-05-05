Ranní shrnutí 📈 Bitcoin se odráží na 81 tis. USD, Wall Street posiluje navzdory rostoucím cenám ropy (05.05.2026)

- Ceny ropy po včerejších ziscích mírně klesají, zatímco futures na akciové indexy, včetně US100 a US500, i Bitcoin se odrážejí navzdory pokračující nejistotě a extrémně zvýšenému napětí v Perském zálivu. Největší kryptoměna stoupá směrem k 81 000 USD, což posiluje býčí sentiment kolem postupného návratu k uptrend. Mezi dnešní klíčová makrodata patří údaje JOLTS a ISM služeb z USA, oboje bude zveřejněno v 16:00. Před začátkem seance zveřejní tržby PayPal a Pfizer, po závěru trhu pak AMD.
- Geopolitické napětí v Perském zálivu ovlivňuje logistiku a bezpečnost v oblasti ropy. Plavidlo společnosti Maersk plující pod americkou vlajkou opustilo záliv přes Hormuzský průliv pod eskortou americké armády. To zdůrazňuje zvýšená provozní rizika na jedné z nejdůležitějších energetických tras světa. Tento vývoj ukazuje na reálné hrozby pro kontinuitu dodávek a rostoucí militarizaci regionu.
- Trh s ropou signalizuje zpřísňování dodavatelských podmínek v souvislosti s konfliktem v Íránu. Chevron upozorňuje na zhoršující se situaci v dodávkách, zatímco zásoby ve skladech se snižují. To omezuje schopnost trhu absorbovat dodavatelské šoky. Toto prostředí podporuje zvýšenou volatilitu cen energií.
- Australská centrální banka (RBA) zvýšila úrokové sazby v souladu s očekáváním. Zpřísnila měnovou politiku v reakci na přetrvávající inflaci a zvýšila hotovostní sazbu na 4,35 % z předchozích 4,10 %.
- Palantir výrazně překonal finanční očekávání a zvýšil svůj výhled. Společnost oznámila lepší než očekávané výsledky (EPS 1,33 USD vs. odhad 1,28 USD) spolu se silnějšími tržbami a EBITDA. Zároveň zvýšila výhled pro 2. čtvrtletí i celý rok, zejména v americkém komerčním segmentu. To ukazuje na trvale silnou poptávku po řešeních v oblasti dat/AI a lepší provozní efektivitu. Přesto akcie v poobchodní fázi klesly téměř o 3 %.
- USA mění svůj regulatorní postoj k umělé inteligenci. Administrativa zvažuje zavedení dohledových mechanismů pro modely AI před jejich veřejným uvedením. Součástí může být formální proces přezkumu a vytvoření pracovní skupiny, která propojí vládu a Big Tech. Jde o odklon od dříve volnějšího přístupu a pro sektor to představuje potenciální regulatorní riziko.
- Evropská unie aktivně sleduje vývoj AI a komunikuje se soukromým sektorem. Kontakt se společností Anthropic ohledně projektu Mythos zdůrazňuje rostoucí zapojení regulátorů do oblasti AI. To může vést k větší harmonizaci, nebo naopak regulatorním rozdílům mezi EU a USA.
Ropa a Palantir (D1 graf)
