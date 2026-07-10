Ranní shrnutí: Býčí rally jenu! Co přinese dnešní seance❓ (10.07.2026)

Geopolitika
Napětí mezi USA a Íránem zůstává v centru pozornosti, ačkoli trhy vnímají konflikt jako „pod kontrolou“ poté, co vysoce postavený americký představitel přes noc potvrdil, že technická jednání s Teheránem budou pokračovat. Prezident Trump dříve na summitu NATO v Ankaře oznámil, že příměří s Íránem „skončilo“, později však uvedl, že Írán telefonoval s cílem dosáhnout dohody. Írán kontroluje provoz přes Hormuzský průliv, který považuje za svou „zlatou zbraň“ a prioritu důležitější než jaderný program. Provoz tankerů klesl na 13 denně z průměrných 33 minulý týden. Katar a Pákistán zprostředkovávají snahy o návrat Washingtonu a Teheránu k jednacímu stolu.
Ekonomika
Japonský index cen výrobců (PPI) za červen vzrostl meziročně o 7,1 %, výrazně nad očekáváním (6,8 %) i květnovým údajem (6,3 %). To udržuje Bank of Japan na cestě k dalšímu zvyšování úrokových sazeb. Japonský ministr financí Katayama oznámil opatření, která mají povzbudit penzijní fond GPIF k výrazně vyšším investicím do domácích finančních aktiv. To zmírnilo obavy o nezávislost BoJ po výprodeji japonských státních dluhopisů (JGB). Výnos 10letých amerických státních dluhopisů zůstává stabilní na 4,541 %, ačkoli portfolio manažeři varují před rostoucí volatilitou na trhu Treasuries, protože Fed zaujímá reaktivnější postoj.
Pohyby hlavních indexů na Wall Street, čtvrteční závěr
Index Nasdaq Composite vzrostl o 1,3 %, S&P 500 přidal 0,8 % a Dow Jones uzavřel výše o 0,3 %. Zisky táhla rally polovodičových akcií po oznámení velkých investic významného amerického výrobce pamětí. Futures na americké indexy v pátek ráno mírně klesaly, S&P 500 a Nasdaq odepisovaly kolem 0,1 %, zatímco Dow stagnoval.
Trhy v Asii
Asijské trhy v pátek prudce rostly díky odrazu v sektoru AI čipů. Kospi vyskočil o více než 4 % (Kosdaq +5,9 %), zatímco Nikkei 225 přidal přibližně 1,5–2 % a Topix vzrostl téměř o 0,5–0,75 %. Hang Seng posílil o 0,45–1,86 % a čínský CSI 300 získal 0,33–0,4 %. Morgan Stanley upozorňuje, že Hongkong a Čína v poslední době jasně překonávají regionální trhy. Navzdory pátečnímu odrazu zůstává KOSPI na cestě ke třetímu týdennímu poklesu v řadě.
Měny
Jen výrazně posílil po komentářích Katayamy ohledně fondu GPIF. Analytici zdůrazňují, že strukturální tok kapitálu z penzijních fondů, které aktuálně drží 50 % aktiv v zahraničí, může jenu poskytnout trvalejší podporu než měnové intervence. Dolar si vede slabě, ale polský zlotý je na tom ještě hůře a vůči euru i dolaru klesl na nejnižší úrovně za rok.
Komodity
Ceny ropy zůstávají stabilní v úzkém pásmu. Brent se obchoduje kolem 76,40–76,57 USD za barel a WTI kolem 72,22–72,34 USD za barel po zmírnění obav o energetickou infrastrukturu. Citi drží svůj základní scénář pro Brent ve třetím čtvrtletí na 75 USD, za předpokladu dohody mezi USA a Íránem a znovuotevření Hormuzského průlivu. Zlato mírně klesá (-0,21 %) a obchoduje se kolem 4 114–4 116 USD, stříbro roste o 0,58 % na 60,24–60,32 USD, zatímco zemní plyn přidává 0,17 %.
Společnosti
SK Hynix má v pátek debutovat na Nasdaqu prostřednictvím ADR oceněných na 149 USD za akcii. IPO bylo přeupsané a společnost získává kapitál přibližně 26,5 miliardy USD. Firma se obchoduje za 4,8násobek očekávaného zisku oproti mediánu odvětví na úrovni 29,84násobku, což vyvolává otázky ohledně zužování takzvaného „Korean discount“. SoftBank Group vzrostla o více než 11 %, zatímco Samsung Electronics získal 4,3 % v reakci na rally v AI čipech. Pozornost leteckého trhu se mezitím v pátek ráno zaměří na čtvrtletní výsledky Delta Air Lines.
Kryptoměny a shrnutí obchodní seance
Bitcoin roste o 1,14 % a obchoduje se v pásmu 63 851–64 041 USD, čímž navazuje na pozitivní tržní sentiment. Dnešní evropskou seanci pravděpodobně ovlivní především debut SK Hynix na Nasdaqu, výsledky Delta Air Lines a další vývoj ohledně jednání mezi USA a Íránem a kapitálových toků z japonských penzijních fondů.
Aktuálně sledovaná volatilita napříč klíčovými instrumenty. Zdroj: xStation
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